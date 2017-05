Sema investe R$ 1,5 milhões para construção do Cetas e reforma do BPMPA

PROTEÇÃO AMBIENTAL

DA REDAÇÃO

O governador em exercício e secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, recebeu o comandante Polícia Militar de Mato Grosso (PM-MT), coronel Jorge Luiz de Magalhães, para tratar sobre a ampliação da parceria entre a corporação e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) nas ações de fiscalização e também resgate à fauna silvestre.

Durante a reunião, que ocorreu na tarde de terça-feira (16.05), no gabinete da vice-governadoria, ficou estabelecido o investimento de R$ 1,5 milhão a partir de recursos de compensação ambiental para a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e a reforma do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA).

Para o secretário Carlos Fávaro, a parceria com a PM e o Batalhão Ambiental é fundamental para o bom desempenho das ações do órgão ambiental, principalmente no interior do estado, onde a estrutura da Sema não consegue chegar.

“Não vamos medir esforços para contribuir com o fortalecimento do trabalho de vocês, inclusive estamos avaliando a solicitação quanto a novas viaturas, material de resgate de fauna e barcos”.

O coronel Jorge Luiz frisou que é importante para a PM contribuir com a gestão ambiental do estado, atuando de forma rápida, proativa e em conjunto com fiscais e técnicos da Sema.

“A maioria das ações de fiscalização demanda a participação dos nossos policiais, este alinhamento é fundamental porque, apesar de instituições diferentes, somos apenas um estado de Mato Grosso”.

Segundo o assessor especial da Sema, o tenente coronel da PM Cézar Metelo, os projetos da reforma e da construção do Cetas estão avançados, falta apenas a renovação da cessão de uso do terreno onde está o batalhão, que é da Prefeitura de Várzea Grande.

“Já tivemos retorno positivo e esperamos que esta questão esteja resolvida até o final deste mês”.

Além do Cetas, a Sema investirá, por meio de compensação ambiental, mais R$ 4 milhões para construir um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

Também participaram deste alinhamento o coronel da PM Paulo Serbija, o superintendente de Fiscalização da Sema, major da PM Gibson Almeida, e o comandante do BPMPA, tenente-coronel PM Rodrigo Eduardo Costa.

Medalha do protetor ambiental

O comandante do Batalhão Ambiental, Rodrigo Costa, levou ao governador em exercício a proposta de criação da Medalha de Mérito do Protetor Ambiental, que já está com a minuta do decreto estadual pronta para apreciação.

A intenção, segundo ele, é premiar policiais e também pessoas da sociedade comprometidas com a causa ambiental, a exemplo do que já fazem o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Casa Militar.

“Vão ser 40 homenageados anualmente, no mês de aniversário de criação do batalhão, que é em outubro”.