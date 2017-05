Choque entre carreta e Hilux mata pai e filha de 3 anos próximo de Jangada

IMAGENS FORTES

MATO GROSSO MAIS

Um acidente no final da manhã desta sexta-feira (19) matou pai e filha, de 47 e 03 anos, respectivamente, na BBR-364, próximo do município de Jangada (60 Km de Cuiabá), no km 438.

De acordo com a Rota do Oeste, uma Hilux e uma carreta se chocaram de frente. O trânsito no local ficou interditado após o acidente.

As vítimas, da caminhonete ficaram presas às ferragens e não resistiram ao impacto.

Duas equipes médicas estão no local e atestaram as mortes.

Além das equipes médicas, a Rota do Oeste encaminhou para a ocorrência guincho e três veículos de inspeção para sinalização do tráfego e orientação.