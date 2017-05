Homem é agredido por populares após assaltar loja Flamboyan

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Policiais do Primeiro Batalhão em rondas pelo bairro do Porto, em Cuiabá, em direção ao centro, foram informados via Ciosp da ocorrência de um roubo em andamento com suspeito armado na loja Flamboyan, na Avenida Generoso Ponce.

Diante dos fatos, os PMs deslocaram até o local, quando depararam com populares que já haviam detido e agredido o suspeito C.S.N., de 41 anos.

Nenhuma arma foi encontrada e o dinheiro roubado foi recuperado.

Contudo, a PM deslocou com o suspeito até a policlínica do Verdão para atendimento médico e, após o atendimento, foi encaminhado ao CISC do Planalto.