Prefeitura convoca população a proteger crianças e adolescentes

'FAÇA BONITO'

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá convocou a população a se posicionar contra o abuso de jovens com a campanha ‘Faça Bonito’.

A iniciativa, que acontece ao longo de todo o mês de maio, contou com uma ação especial nesta quinta-feira (18), na Praça Ipiranga.

Marcada pelo Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a data reuniu os órgãos municipais e estaduais, além de outras entidades representativas parceiras.

Ao longo de toda a manhã, atendimentos e orientações foram realizados aos que passavam pela região.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a luta contra a série de abusos que afligem tantas crianças e adolescentes ao redor do país deve ser constante, independente da época em questão.

“Este dia é simbolicamente marcante e precisamos reforça-lo, nos entregando integralmente à proteção de nossa infância e juventude. Todo dia deve se tornar 18 de maio, para que não nos esqueçamos que nosso bem mais precioso precisa ser resguardado da violência, agressões físicas, psicológicas e abusos mascarados. Este desafio é tanto do poder público como de toda a sociedade cuiabana, pois muitos casos acontecem dentro do seio familiar, intramuros, longe dos olhos das autoridades. As famílias precisam se posicionar contra investidas de parentes ou conhecidos que usam da intimidade conferida para retirar a inocência destes pequenos. Elas podem fazer isso com o apoio do município, que tem as ferramentas necessárias para coibir e criar uma rede de proteção que blinde cada uma dessas vítimas”, afirmou.

Estabelecida mediante um caso de violência contra uma criança no Espirito Santo que aconteceu há 40 anos, a data em questão surgiu como um manifesto definitivo da sociedade civil e organizada contra crimes sexuais praticados a menores de idade.

O posicionamento visa trazer esclarecimentos, orientações e recomendações para toda a população, buscando o fortalecimento de núcleos familiares saudáveis, onde as crianças e adolescentes sejam devidamente protegidas de todo e qualquer mal.

Para o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho Pereira, a ação visa chamar a responsabilidade para todas as esferas sociais.

“Esta missão está incumbida a todos nós e não podemos nos isentar deste papel no enfrentamento de abusos. Quando realizamos propostas como estas, trazendo para fora questões tão cruciais e que muitas vezes permanecem veladas e segmentadas a gabinetes, estamos solidificando a premissa de gestão determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, de estarmos nas ruas, ouvindo e tomando conhecimento da realidade que norteia o Palácio Alencastro, para agir pontualmente. O alerta se faz onde o povo está e ele se encontra além das dimensões físicas da Prefeitura, que é onde sempre estaremos”, pontuou.

De acordo com o procurador de Justiça da Infância e Juventude, Paulo Prado, as instituições públicas e a sociedade civil precisam dialogar com franqueza sobre a temática, por meio de um fórum municipal.

“Precisamos criar uma discussão sistêmica, onde possamos falar e sermos ouvidos quanto ao que as entidades envolvidas estão efetivamente fazendo para evitar que crianças e adolescentes sofram da violência. Hoje, de cada cinco meninas, três são vítimas de algum tipo de abuso. O índice é alto e revela a tamanha importância da campanha ‘Faça Bonito’. Por isso, a Prefeitura está de parabéns por vir até praça para abordar este assunto que é tão sério, permitindo que o debate ocorra de forma aberta e ampla. Ao sair de seu gabinete e de sua zona de conforto, estes gestores também valorizam o trabalho de seus servidores, que estão aqui oferecendo atendimento e suporte, contribuindo para a erradicação do abuso às nossas crianças e adolescentes”, concluiu.

Também participaram da ação os secretários municipais de Ordem Pública, Leovaldo Salles; de Saúde, Elizeth Araujo; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Rute Leite da Silva; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Jader José Martins Moraes; presidente do Conselho Municipal dos Idosos, Gerônimo Urei; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, João Custódio e a presidente da APAE, Silvia Artal.