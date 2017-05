Abertas as inscrições para o 40º Ciclo de Ensino à Distância

EDUCAÇÃO

DA REDAÇÃO

Estão abertas de hoje (18.05) a 26 de maio as inscrições para o 40º Ciclo da Rede de Ensino à Distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com a Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp).

Servidores que realizarão as inscrições para os cursos EaD pela primeira vez, é necessário que tenha em mãos seu endereço eletrônico ativo (e-mail) e devidamente correto, CPF e telefone ativo.

Nos casos onde aluno já tenha cadastro, mas perdeu a senha ou não está conseguindo acessar o sistema de ensino, mande um e-mail para a Coordenadoria Estadual da Rede EAD (gestaoead@sesp.mt.gov.br) ou ligue (65)-3613-8845 / (65) 99688-4888.

O ciclo oferecerá cursos de carga horária de 40 e 60 horas, exclusivos para a Segurança Pública.

As aulas dos cursos com carga de 40 horas começarão no dia 26 de junho e seguem até o dia 31 de julho. Já os cursos com 60 horas começarão também no dia 26 de junho, mas terminam no dia 14 de agosto.

Os alunos novos poderão se inscrever em apenas um curso.

Já alunos que possuem cadastrado poderá solicitar inscrição em até dois cursos.

Os alunos que tenham evadido no ciclo anterior ou que tenham sido suspensos por não acessarem o ambiente por 30 dias consecutivos não poderão se inscrever neste ciclo, somente no próximo.