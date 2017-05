Em delação, dono da JBS diz que pagou R$ 30 milhões de propina para Silval; veja vídeo

ACESSO A INCENTIVOS FISCAIS

MATO GROSSO MAIS

O dono da JBS, Wesley Batista, em depoimento ao Ministério Público Federal, evidenciou que foi obrigado a pagar propina no valor de R$ 30 milhões, de 2011 a 2013, sendo R$ 10 milhões por ano, ao então governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB).

Segundo Batista, que revela em detalhes conversas que teve com Silval no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, o pagamento de propina começou em decorrência de várias plantas da JBS não estarem inseridas no programa de Incentivos Fiscais do Governo do Estado.

O empresário disse que foi conversar com o chefe do executivo na sede do Governo do Estadual para explicar a situação.

Ele falou ao governador que tinha empresas que pagavam em torno de 3,5% de imposto e outras, inseridas no Prodeic, que pagavam de 0% a 1%.

Foi a partir desse momento que Silval Barbosa tentou resolver a situação da JBS de pagamentos de impostos, mas tendo como compensação, para fazer o negócio, o pagamento de propina.

Wesley Batista também citou a participação do então secretário de Indústria e Comércio do Estado, Pedro Nadaf, que acompanhava as reuniões e também era um espécie de cobrador da propina.

O empresário diz que Silval Barbosa pediu alto na propina, em torno de 30%, mas Wesley conseguiu baixar para metade.

Ou seja, se tivesse aceitado o pedido do peemedebista, a propina seria de R$ 60 milhões.

Ele disse que a propina era repassada, parte, em dinheiro vivo, com transação com doleiros, e com notas frias.

Por causa da JBS ter sido beneficiada de forma indevida, o Ministério Público do Estado moveu ação contra Silval, Pedro Nadaf, Marcel de Cursi, entre outros secretários à época, e a empresa, bloqueando bens dos envolvido no valor, ao todo, de R$ 73 milhões.

Segundo Batista, sobre essa situação, a empresa já teria resolvido a devolução com o conhecimento do próprio MPE.

No início do vídeo (abaixo), Wesley diz que Silval Barbosa teria pedido contribuição da empresa para campanha de 2010, quando concorreu ao Governo do Estado.

INUSITADO

Em um dos momentos da delação de Wesley, ele diz que certa vez, um final de semana, Silval Barbosa ligou apavorado para ele.

Ele disse que estava em casa quando recebeu a ligação do governador, que teria pedido R$ 7,5 milhões para pagar uma dívida com um outro empresário.

O dono da JBS comentou que o tal empresário teria feito um empréstimo no banco para repassar a Silval.

Wesley contou que o governador fez o pedido a ele por estar sendo ameaçado pelo empresário.