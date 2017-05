Mauro Savi solicita viaturas e aumento de efetivo da PM

NOBRES E REGIÃO

DA REDAÇÃO

A população do município de Nobres discutiu em uma audiência pública nesta semana, o aumento do índice de violência na cidade.

O deputado Mauro Savi (PSB) um dos convidados para discursar na sessão solene, solicitou ao secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, o aumento de efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil.

Savi também requereu viaturas das duas polícias para combater a criminalidade.

Atualmente, em Nobres, de 11 policiais militares lotados na cidade, 4 estão afastados por motivo de licença-prêmio, férias ou licença médica.

No Distrito de Bom Jardim, são 9 efetivos da PM e 3 viaturas.

Na Polícia Civil, são 9 investigadores, 2 escrivães e 1 viatura está à disposição para atender as ocorrências na cidade.

Após ouvir várias declarações de moradores e comerciantes que foram vítimas de assaltos e roubos, o deputado pediu austeridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado para que os indicadores da criminalidade diminuam.

“A população e o comércio pedem socorro. Precisamos aumentar o efetivo da PM e da Civil na região”, disse o parlamentar, citando as cidades de Rosário Oeste e Jangada.

Savi lembra que o Distrito de Bom Jardim recebe turistas do mundo inteiro e que a violência poderá afastar esses visitantes.

“Queremos que todos os turistas voltem e que falem bem do nosso estado. O secretário foi à audiência e isso é um bom sinal. Porque sei de sua competência e do bom trabalho que vem fazendo”, avaliou o parlamentar.

Em seu discurso, o secretário Rogers elogiou a atuação dos servidores na repressão à criminalidade e destacou que mais avanços irão acontecer em todo o sistema.

“O governo do estado iniciou um projeto de reestruturação em todo o sistema de segurança pública. Saímos de 688 viaturas locadas em janeiro de 2015 e hoje são 1022. Ainda vamos locar mais 200 camionetes, acrescida da frota própria do estado. Nosso trabalho é contínuo para garantir eficiência na segurança pública do estado”, enfatizou.

Jarbas destaca os investimentos em videomonitoramento.

“Temos condições de apresentar novos modais e melhorias ao sistema de segurança pública em Nobres. Uma das sugestões é o videomonitoramento, que traz uma eficiência maior tanto na atividade preventiva como repressiva. A interação da sociedade com o Executivo, o Legislativo e as forças de segurança garantem bons resultados. A secretaria já vem tomando medidas para aumentar a frota e equacionar o efetivo”.

O capitão Arides Rodrigues Lemes Júnior, comandante da 1ª Companhia de PM/MT de Nobres, pediu a chamada de emergência pelo 190 da polícia, que direciona as ligações após verificar onde o telefone que fez a chamada está registrado.

“Não temos chamadas pelo 190. Esta foi uma das solicitações que fiz às autoridades e ao secretário de Segurança”, explicou.

Além de Mauro Savi, participaram do encontro, o prefeito do município, Leocir Hanel, vereadores, o promotor de Justiça Lizandro Ledesma, os deputados estaduais Nininho e Zé Domingos Fraga, o suplente de deputado estadual Meraldo Sá, a delegada regional de Várzea Grande, Daniela Silveira Maidel, o comandante do 7º Batalhão, major PM Temistocles Araújo Júnior, e representantes da sociedade civil organizada.