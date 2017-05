Comarcas abrem inscrições para juízes eleitorais

19 a 25 de MAIO

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) abriu inscrições para magistrados concorrerem à titularidade de zonas eleitorais nas comarcas de Cáceres (225 km ao norte de Cuiabá) e Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá).

O período de inscrições referente aos Editais nº 11/2017 e 12/2017, vai de 19 a 25 de maio.

As inscrições para concorrer à titularidade da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres e 43ª Zona Eleitoral de Sorriso, deverão respectivamente ser realizadas por meio de ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral, que deverá ser protocolizado no TRE/MT ou enviado para o endereço eletrônico: protocolo@tre-mt.gov.br.

Caso seja necessário confirmar o recebimento, entre em contato pelo telefone: (65) 3362-8150, atentando-se para o prazo estipulado.

O funcionamento do protocolo do Tribunal Eleitoral é das 7h30 às 13h30h.

Lembrando aos interessados que é necessário declarar no ofício a não incidência nos impedimentos previstos no artigo 14, § 3º da Lei n. º 4.737/65.

Bem como a viabilidade de deslocamento à sede do cartório eleitoral, nos termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012, cuja cópia segue anexa.

Confira o link do DJE nº 2410 AQUI.

Acesse o edital de Cáceres na íntegra AQUI.

Veja o edital completo de Sorriso AQUI.

Todos os atos e decisões do TRE-MT são publicados no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE), competindo aos interessados acompanhá-los.