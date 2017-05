Deputado Silvano assegura emenda para asfalto em Nobres

DEMANDAS

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Silvano Amaral (PMDB) recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa, uma comitiva de Nobres, composta pelo prefeito da cidade, Leocir Hanel (PSDB), os vereadores Zilmai Ferreira de Jesus (DEM) e Nilson Filho (DEM), conhecido como Nilsinho, o secretário municipal de Turismo e Cultura, Daniel Martins, e o líder comunitário Chiquinho.

O grupo solicitou do parlamentar uma emenda parlamentar para pavimentação e recuperação asfáltica do município.

Na reunião, Silvano Amaral comprometeu-se em destinar o valor de R$ 300 mil, através de emenda parlamentar (2018), para auxiliar a prefeitura que entrará com contrapartida para sanar os problemas de asfalto em Nobres.

Outra demanda atendida pelo parlamentar se trata da regularização fundiária da Gleba Coqueiral Quebó.

A gleba possui hoje mais de mil famílias, cujos lotes estão em processo de regularização, mas até o momento sem qualquer resposta do órgão competente, o que traz insegurança jurídica para quem vive na localidade criada há mais de 20 anos.

As famílias sobrevivem da pecuária leiteira, suinocultura e avicultura.

Segundo o prefeito, a preocupação com as famílias é por não haver um documento que garanta a posse definitiva dos lotes.

“Essa falta de documentos gera uma incerteza e muitos voltam para a cidade, por temerem investir na terra. Preferem não se arriscar. Porém, o Quebó é uma terra muito boa para quem produz e o que desejamos é que o nosso povo possa trabalhar em paz”, enfatizou o prefeito.

Silvano explicou à comitiva que o trabalho de regularização fundiária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) segue um cronograma e Mato Grosso saiu na frente dentro do Programa Nacional de Regularização Fundiária, que tem como meta resolver questões fundiárias em todo o Brasil.

Só no estado, o Incra de Mato Grosso pretende regularizar cerca de 6 mil lotes até o final de 2018.

“O governo federal tem nos auxiliado e, aos poucos, o tão sonhado título definitivo de propriedade está saindo do papel. Nós temos percorrido vários municípios, já passamos por Tabaporã, Sinop, Rondonópolis, Matupá, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, além de outros municípios e as histórias são muito parecidas. Tem gente na terra há mais de 20, 15, 10 anos e até hoje aguardam esse momento tão esperado. E o que depender de nós, Quebó também será contemplada. Digo nós, porque o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) tem nos ajudado muito nestas questões junto ao Incra nacional”, ressaltou.

A comitiva agradeceu o apoio do deputado, que se comprometeu em ajudar o município.

“O deputado conhece o nosso município, sabe das nossas dificuldades e se comprometeu ajudar. Agrademos pelo apoio, pelo carinho. Vimos nele força de vontade, interesse em nos ajudar e isso já vale. Com certeza será sempre bem-vindo em nossa cidade”, disse Zilmai.

Nilsinho também agradeceu ao deputado.

“Sabemos que não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Há muito tempo lutamos pela regularização fundiária de Quebó, mas a boa vontade e o interesse do deputado em nos ajudar nos animaram bastante”, observou o vereador.

Ainda na reunião, o secretário de Turismo e Cultura de Nobres pediu apoio ao deputado Silvano para festividades que fazem parte do calendário de Nobres, conhecida no Brasil e no mundo pelo seu potencial ecoturístico e pelo turismo sustentável.

Sobre o assunto, o parlamentar marcará nos próximos dias uma reunião em Brasília, para que projetos turísticos da cidade sejam entregues, em mãos, à secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.