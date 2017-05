Patrulha de Assistência à Vítima atende grupos vulneráveis

SEGURANÇA PÚBLICA

DA REDAÇÃO

A Patrulha de Assistência à Vítima (PAV) fez o primeiro atendimento nesta terça-feira (16.05), em Rondonópolis.

O projeto foi criado pelo 4º Comando Regional da Polícia Militar e visitou duas vítimas da Lei Maria da Penha nesta terça-feira (16).

Responsável pelo encontro foi o comandante do 5º Batalhão da PM, tenente-coronel Admilson de Arruda.

“Atendemos uma mulher que foi agredida pelo ex-namorado no dia 27 de abril. Fomos para saber como ela estava, se o agressor se afastou, se está recebendo atendimento psicológico e se houve, ou não, medida protetiva.

Ela ficou bastante emocionada e até chorou”, comentou o tenente-coronel.

Além dele, ainda participaram da patrulha uma soldado da PM e um policial civil.

O objetivo é visitar as vítimas todas as terças e quintas no período da manhã.

As pessoas assistidas não são apenas mulheres, mas idosos e crianças vítimas de violência doméstica e também grupos vulneráveis como os LGBT.

As ocorrências são separadas pela própria Polícia Militar.

Para o projeto ganhar mais força, o comandante do 5º Batalhão aguarda adesão da Prefeitura Municipal de Rondonópolis para que a patrulha seja feita com a presença de uma assistente social.

A realização da Patrulha de Assistência à Vítima já foi apresentada em audiência pública na Câmara Municipal de Rondonópolis, quando foi debatido a violência contra a mulher.

A intenção é criar uma rede de proteção à mulher semelhante ao projeto da rede de Barra do Garças, que é nacionalmente reconhecido.