Curso termina com doação de latas de leite em pó e fraldas

MANEJO FLORESTAL

DA REDAÇÃO

Estudantes e profissionais da área de engenharia florestal participaram da 10ª edição do curso ‘Manejo Florestal Sustentável: Normas e Procedimentos’, realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

As aulas foram gratuitas, mas, para contribuir com a causa de instituições filantrópicas, os alunos e palestrantes se propuseram a fazer uma campanha solidária e arrecadaram 10 pacotes de fraldas geriátricas e 84 latas de leite em pó, doados para a Fundação Abrigo Bom Jesus e para a Associação Espirita Wantuil de Freitas.

O curso começou na terça-feira (16.05) e terminou na tarde de sexta-feira (19.05), no Auditório Madeirão, localizado na Faculdade de Engenharia Florestal da UFMT.

Durante o evento foram abordados temas como a geotecnologia aplicada a projeto de manejo; educação ambiental: em busca da transversalidade necessária na atualidade; anotação de Responsabilidade Técnica (ART); fiscalização; incêndios florestais, entre outros assuntos.

Para o analista do meio ambiente da Sema que está à frente deste trabalho, Marcos Antônio Ferreira, os quatro dias de curso foram essenciais para esclarecer dúvidas, tanto para os responsáveis técnicos pelo plano de manejo, quanto aos profissionais e estudantes. “Desde a primeira edição do curso temos conseguido cumprir com o objetivo de informar a comunidade sobre a proposta de manejo florestal”.

Ele explica que as palestras e debates são importantes para fazer uma boa gestão do recurso natural.

Segundo o analista, quando se faz uma má gestão da floresta o prejuízo é coletivo.

“A floresta é um elemento primordial para manter a característica do planeta de forma que sobrevivamos sobre ele. Então, quando o ecossistema é desestabilizado por má administração do recurso, todos os outros meios sofrem interferência”.

A engenheira florestal da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femahr) de Roraima (RO), Dalva Helena Miranda da Silva, estava ansiosa para fazer o curso e veio até Cuiabá conhecer os modelos de monitoramento de Mato Grosso.

“Queira saber como o Estado avalia o plano de manejo, conhecer as novas ferramentas e ideias voltada para o setor”, comenta a engenheira que já planeja levar os profissionais da Sema e UFMT para palestrar sobre o tema no estado vizinho.

Gislaine Almeida é analista do meio ambiente da coordenadoria de reflorestamento da Sema e parabenizou a organização do curso, que apresentou as novidades na área e mostrou caminhos ideias para apresentar um bom plano de manejo.

“É gratificante saber o quanto os procedimentos do manejo se modernizaram”. Já a aluna do mestrado em engenharia florestal da UFMT, Marta Aguiar, pontua como é relevante o alinhamento do conhecimento entre estudantes e profissionais. “É legal se atualizar, compartilhar ideias e esse foi o momento para isso”.

O professor de manejo florestal da UFMT e um dos componentes da organização do curso, Ronaldo Drescher, avaliou positivamente o evento e acredita que a capacitação é fundamental para os alunos acessarem o mercado de trabalho.

“O interessante é que eles saiam sabendo daqui toda dinâmica do manejo e aprendam mais sobre a parte teórica e prática de como apresentar um projeto correto ao órgão ambiental responsável”.

Ele destaca ainda que essa aproximação entre Sema, profissionais e estudantes da área é imprescindível para um trabalho mais eficiente no Estado.

Parceiros

Entre as instituições que estão contribuindo para a realização dos cursos estão: Superintendência de Gestão Florestal da Sema, UFMT, Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) e Associação Mato-grossense dos Engenheiros Florestais (Amef).