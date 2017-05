IBGE contrata mais de 900 pessoas em MT para o Censo Agropecuário 2017

DA REDAÇÃO

Para colocar em campo essa complexa operação, o IBGE contratará 26 mil pessoas em todo o Brasil, em uma coleta com duração de 5 meses.

Em Mato Grosso, esse número chega a 904 contratados temporários, sendo 618 recenseadores distribuídos pelo estado.

Para algumas cidades, a estrutura da coleta será maior, contando com agentes de supervisão (213), agentes censitários municipais (39), agentes censitários administrativos (10), de informática (4), agentes censitários regionais (17) e analistas censitários (3).

Para o cargo de recenseador é exigido dos candidatos o nível fundamental, para o analista é necessário o diploma de nível superior e, para os demais, é exigido nível médio.

Os salários variam de R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00, sendo que o recenseador receberá por produção.

O Censo Agro investiga as questões estruturais do campo, dos mais variados temas, e de sua realização resultará o cadastro nacional de estabelecimentos agropecuários, peça fundamental na consolidação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias e consequente implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Estabelecimentos Agropecuários, de realização anual, contemplando a captação de temas atuais e específicos, de acordo com as recentes recomendações da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

Assim, com a implantação desse cadastro e o início dessa pesquisa amostral, poderão ser captados dados pormenorizados sobre receitas e despesas na produção, crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação social e familiar dos trabalhadores do campo, entre outros temas.

Ao visitar todos os estabelecimentos, o levantamento do Censo Agropecuário 2017 trará informações sobre agricultura familiar, emprego de agrotóxicos, uso e ocupação do solo, além de outras variáveis contidas no questionário que, por ser mais enxuto nesta edição, poderá ser respondido em menor tempo, garantindo sua cobertura total.

Já foram lançados os editais dos dois processos seletivos simplificados para a contratação dos temporários que trabalharão no Censo, com vagas para todos os níveis de formação.