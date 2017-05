MP investe em tecnologia para melhorar nível de transparência da instituição

SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Com o objetivo de tornar a instituição cada vez mais transparente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) tem investido fortemente em tecnologia, para que o máximo de informação esteja ao alcance do cidadão, no menor tempo possível.

Em fevereiro deste ano o MP iniciou a migração do Sistema de Gestão Administrativa que, ao final do trabalho, trará mais agilidade na divulgação de tudo o que é realizado pelo MP.

Em razão desta migração de dados, alguns relatórios do Portal da Transparência do MPMT estão com informações disponíveis até janeiro de 2017.

A equipe técnica tem trabalhado fortemente no processo migratório, que em três meses estará concluído.

“Essa mudança de sistema tem como objetivo evoluir tecnologicamente o controle de informações do Ministério Público, e aumentar o nível de transparência à sociedade. A previsão é que em agosto deste ano todos os dados estejam disponíveis no Portal Transparência, inclusive os dados dos meses anteriores”, explica o Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo.

Vários benefícios serão alcançados com essa mudança, entre eles os relatórios referentes a “Licitações, Contratos e Convênios”.

Atualmente, 60% das informações deste grupo são geradas automaticamente, ou seja, sem a intervenção manual de qualquer pessoa.

Com o novo sistema, o índice de automatização desses relatórios será de 100%.

“Isso quer dizer que as informações disponíveis para a sociedade são geradas automaticamente por meio de ferramentas tecnológicas, baseadas nos dados que são lançados nos sistemas internos do MPMT, dando agilidade na prestação de contas do MP à sociedade”.

Entre os relatórios que estão passando por reformulação de dados (até janeiro de 2017), estão: Atas de Registro de Preço Próprias e Aderidas; Contratos; Convênios e Instrumentos Congêneres; Compras Diretas; além de Empenhos e Pagamentos por Favorecidos.

“Isso é reflexo de uma Instituição que tem investido em tecnologia como um agente de eficiência, economia e transparência institucional”, destaca Mauro Curvo.

Como funciona a Transparência do MP

Além de observar a Lei de Acesso a Informação, o Conselho Nacional do Ministério Público lança anualmente o Manual da Transparência, que todos as unidades do MP brasileiro devem seguir. Atualmente, o MPMT está atendendo a 99,6% deste manual, figurando entre as mais aderentes dentre todas as unidades do MP brasileiro.