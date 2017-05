Operação realiza 135 testes de alcoolemia na MT-010

LEI SECA

A 14ª edição da operação Lei Seca realizou 135 testes de alcoolemia em motoristas na tarde deste domingo (21.05).

Os testes foram feitos na MT-010, que liga Cuiabá ao distrito de Nossa Senhora da Guia. Ninguém foi preso por embriaguez ao volante durante a fiscalização.

A ação integrada foi realizada na rodovia estadual devido ao grande número de acidentes de trânsito com mortes que ocorreram neste ano.

De janeiro até o dia 20 de maio, 11 pessoas perderam a vida nos primeiros 30 quilômetros da estrada.

“Vamos começar a intensificar as ações de fiscalização nesta estrada, que possui um bom traçado e é bem sinalizada, o que não justifica o alto número de acidentes graves que está acontecendo aqui. Queremos que os números abaixem e que a população possa se deslocar por esta via com tranquilidade e segurança”, disse o delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Christian Alessandro Cabral.

Durante as três horas de operação foram abordados 120 veículos, entre carros e motocicletas, que resultaram na confecção de 23 Autos de Infrações de Trânsito, 15 veículos removidos e sete carteiras de habilitações recolhidas.

O motorista Silvio Humberto Santalucia, dirigia em direção a Cuiabá quando teve o seu veículo abordado.

Ao fazer o teste de alcoolemia, o aposentado apresentou um ótimo resultado sem presença de álcool no sangue. “O condutor precisa estar consciente que pode prejudicar a vida do outro, se desrespeitar a lei de trânsito”, disse Silvio.

Já o morador da Guia, Valmir Antonio Botelho dos Santos, afirmou que a rodovia é perigosa e ficou feliz em ver a operação.

“Dessa forma é possível encontrar pessoas que estão dirigindo alcoolizados e isso pode evitar acidentes e salvar vidas”.

Ao todo, 41 agentes e mais policiais da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito participaram da operação, que teve início às 16h e seguiu até às 18h.

Para realizar os trabalhos, uma grande estrutura foi montada na estrada.

Um ônibus que abriga uma delegacia móvel da Polícia Judiciária Civil esteve no local para registrar algum flagrante. “Queremos combater os motoristas que ainda insistem em beber e dirigir”, disse o subcomandante do Batalhão de Trânsito, Adão Cesar Rodrigues Silva.

Policiais militares, civis e agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) orientavam os condutores no trânsito, enquanto outro grupo conduzia os motoristas para o teste. Já os profissionais do Detran lavravam os autos de infração de trânsito.

“O sucesso da operação é a integração entre as instituições que participam do trabalho”, disse o líder de equipe da Unidade de Fiscalização de Trânsito, Felipe Santiago.

A operação Lei Seca teve início em 2014 e é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Polícia Militar (PM-MT), Batalhão de Trânsito da PM, Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Secretaria de Moblidade Urbana (Semob), Ministério Público Estadual (MPE), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Guarda Municipal de Várzea Grande e Polícia Rodoviária Federal (PRF).