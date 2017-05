Parque das Águas: Caminhada abre Semana da Adoção

DOAÇÃO

DA REDAÇÃO

Na tarde deste domingo (22), representantes da Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizaram caminhada no Parque das Águas, em Cuiabá, em prol da adoção de crianças.

A ação inaugurou os eventos preparados para a Semana Nacional da Adoção 2017.

Participaram da caminhada o presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos, a presidente afetiva da Ampara, Rosa Ramos Ribeiro e a presidente executiva, Lindacir Rocha Bernadon.

Vestidos com camisetas brancas e balões cerca de 200 pessoas participaram da caminhada.

Na ação os visitantes do parque, famílias, casais praticando esportes e transeuntes foram abordados pelos voluntários da ação.

O objetivo foi chamar atenção da sociedade para a causa da adoção.

Panfletos de esclarecimentos quanto à habilitação à adoção foram distribuídos.

Conforme a presidente executiva da Ampara, a iniciativa irá despertar o interesse das pessoas para o ato de adotar uma criança.

“Sem sombra de duvidas essas pessoas que nós conversamos aqui podem ser potenciais pais adotivos no futuro e é por isso que nós nos mobilizamos para essas ações. Dar notícia das diversas possibilidades de adoção e divulgar que hoje – dia 21 de maio – nós nos mobilizamos em nível nacional, como o objetivo de realizar um chamado as pessoas”, disse.

A esposa do presidente do TJMT e presidente afetiva da Ampara reiterou a importância da ação para potencializar o alcance de potenciais pais adotivos.

“Hoje demos inicio a semana nacional da adoção com essa caminhada. Estamos junto com Ampara para divulgar essa semana e sensibilizar as pessoas, pois é tão pouco divulgada pela mídia em si. Então eu e meu marido viemos aqui para reforçar a importância da adoção. A receptividade das pessoas foi ótima. Elas ficaram curiosas e perguntavam do que se tratava. Os esclarecimentos foram poucos, mas por meio da panfletagem e do convite nós demos o primeiro passo para iniciar essa semana especial”, ponderou.

A diarista Maria Silvia, que estava com seus familiares no parque, elogiou a iniciativa da caminhada.

“É importante que as pessoas se mobilizem para essa causa tão importante quanto é a adoção. Há muitas crianças precisando de um lar e muitas famílias precisando adotar”, comentou.

A abertura oficial da Semana da Adoção foi realizada nesta segunda-feira (22), em sessão solene às 9h na Câmara Municipal de Cuiabá.

Nos dias 23 e 24 de maio acontece o seminário “Se essa casa fosse minha…”, agendada para acontecer das 9h às 18h no Mato Grosso Palace Hotel.

Já o encerramento da Semana de Adoção fica por conta da premiação do 7º Concurso de Redação, no Colégio Salesiano Santo Antônio, às 9h da quinta-feira (25).