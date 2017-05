Presidente do PMDB, Carlos Bezerra diz que vai acionar na Justiça delator da Sodoma

VENDA DO RENASCER

DA REDAÇÃO

O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) disse que o ex-presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Afonso Dalberto, terá que responder judicialmente pela citação do seu nome no processo de desapropriação do Bairro Renascer, em Cuiabá.

“Ele está faltando com a verdade, e por não ter como provar essas acusações caluniosas, irresponsáveis, envolvendo meu nome, terá mais problemas com a Justiça.”, disse Bezerra.

Conforme Dalberto, o deputado federal Carlos Bezerra, e outros representantes da Provalle Incorporadora, o pressionaram para aumentar o valor da indenização que seria paga à empresa em razão da desapropriação do Renascer.

A informação consta em depoimento de Dalberto, concedido ao Ministério Público Estadual (MPE) em maio do ano passado.

Carlos Bezerra disse que a única explicação para a atitude de Dalberto é o desentendimento político entre ambos, que sempre foi do conhecimento de muitas pessoas, porque Bezerra discordava da atuação de Dalberto à frente do Intermat.

“Ele terá que responder por calúnia, difamação e danos morais.” Afirmou Bezerra.