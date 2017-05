Segunda etapa da Caravana do FCO começa nesta terça-feira

DESENVOLVIMENTO

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) realiza a segunda etapa da Caravana do FCO, nos dias 23, 24 e 25 de maio.

O projeto visa divulgar as linhas de crédito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, dos segmentos empresarial e rural em Mato Grosso e, ainda, estimular o desenvolvimento regional.

O evento é realizado em parceria com o Banco do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT).

Na terça-feira (23.05), a Caravana do FCO será em Cáceres, no Centro Cultural. Na quarta-feira (24.05), o evento chega a Mirassol D’Oeste, e será realizado na Câmara Municipal. Na quinta-feira (25.05), a Caravana será na Câmara Municipal de Pontes e Lacerda.

A abertura do evento será sempre no mesmo horário, às 19h30.

Na última semana, a Caravana do FCO passou pelos municípios de Confresa, Água Boa, e Barra do Garças. Ao todo, 17 municípios receberão a equipe.

O objetivo do FCO é contribuir para o desenvolvimento econômico e social, por meio do financiamento de empreendimentos ligados aos setores industrial, agropecuário, mineral, de turismo, de infraestrutura econômica, comercial e de serviços.

Para este ano, foram disponibilizados R$ 2.948 bilhões em recursos para Mato Grosso, sendo 50% para FCO Empresarial e 50% FCO Rural.

Entre as vantagens do Fundo, estão: encargos financeiros diferenciados; bônus de adimplência de 15% sobre os encargos financeiros; isenção de tarifa de abertura de crédito (TAC) e Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF); e prazo ajustado à capacidade de pagamento.

Agenda

23/05 Cáceres

24/05 Mirassol D’Oeste

25/05 Pontes e Lacerda

06/06 Alta Floresta

07/06 Colíder

08/06 Sorriso

20/06 Sapezal

21/06 Campo Novo do Parecis

22/06 Tangará da Serra

05/07 Jaciara

06/07 Alto Araguaia

18/07 Aripuanã

19/07 Juara

20/07 Juína