Sine Matriz aguarda retirada de mais de duas mil carteiras

CARTEIRA ESQUECIDA

DA REDAÇÃO

O Sistema Nacional de Emprego (Sine/Matriz), localizado no Centro de Cuiabá, está com 2.100 carteiras de trabalho aguardando a retirada por parte dos solicitantes.

No setor de solicitação e entrega de carteira três trabalhadores atendem entre 70 e 80 pessoas por dia.

Berenice Martins atua no setor de carteira de trabalho do Sine há 13 anos e diz que a quantidade de carteiras represadas é comum.

Já o secretário adjunto de Trabalho e Emprego da Setas, Samir Prado conta que os motivos para as pessoas não buscarem as carteiras variam.

“Podem acontecer por mudanças de município e até de carreira. Mas uma situação recorrente é o de pessoas que precisam de um documento rápido e solicitam, pois a carteira é emitida em média em 15 dias, e depois esquecem”.

Somente entre janeiro e abril de 2017, o setor responsável pela solicitação e entrega do documento no Sine Matriz registrou o pedido de 3.024 carteiras de trabalho.

Sendo o mês de janeiro o com maior demanda, 857 solicitações. De acordo com Prado isso acontece, pois é um mês no qual geralmente as pessoas dispõem de mais tempo livre, especialmente os jovens em idade escolar.

Apesar da grande quantidade de carteiras “esquecidas” existem outras que são muito aguardadas. Com é o caso da estudante Sabrina Amorim, de 16 anos.

A jovem cursa o 1º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Leovegildo de Melo, e foi ao Sine solicitar a primeira carteira de trabalho.

“Moro com a minha mãe e mais dois irmãos mais novos, preciso trabalhar para ajudar a complementar a renda de casa e o primeiro passo é a carteira. Estou ansiosa para que ela chegue, para eu me cadastrar as vagas aqui no Sine e conseguir um trabalho”, conta a jovem.

Para retirar a carteira, o trabalhador deve ir à unidade do Sine na qual solicitou o documento. No caso do Sine Matriz, entre as 07h30 e 13h30 de segunda a sexta-feira.