Projeto de Lei prevê descontos para famílias com renda até meio salário mínimo

TARIFA DE ÁGUA

DA REDAÇÃO

Está na pauta da reunião deliberativa da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor da quarta-feira (24) a proposta que cria a tarifa social de água e esgoto.

O Projeto de Lei do Senado 505/2013 prevê descontos inversamente proporcionais ao consumo para famílias com renda per capta de até meio salário mínimo.

O texto do senador Eduardo Braga (PMDB-AM) unifica as regras que beneficiam as famílias de baixa renda, incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), uma vez que a tarifa social de água e esgoto já é adotada em alguns estados e municípios.

O projeto recebeu voto favorável da relatora, senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que considerou a proposta um estímulo ao consumo consciente da água.

Na pauta da reunião, está também o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 113/2014, que faculta aos consumidores de serviços de energia elétrica, água encanada, telefonia ou gás liquefeito a instalação de medidores visando ao próprio controle do uso dos serviços.

A medida pode ser adotada independentemente da existência de medidores instalados pelas distribuidoras e operadoras.

A proposta recebeu voto favorável do senador Gladson Cameli (PP-AC) e, se aprovada, segue para análise do Plenário.

Bebida alcoólica

A comissão deve analisar ainda projeto que obriga fabricantes de bebida alcoólica a incluir no rótulo o valor calórico dos produtos.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 360/2014, do ex-senador Rubem Figueiró, tem como objetivo principal oferecer informações mais completas às pessoas que lutam contra o sobrepeso e a obesidade.

O relator da matéria, senador Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou voto favorável à proposta.

A reunião deliberativa da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor será realizada após a sabatina do último indicado para compor a diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI), marcada para 9h.

A reunião será na sala 19 da Ala Senador Alexandre Costa.