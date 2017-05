Unemat realiza eventos a pesquisadores da temática indígena

INTERCULTURAL

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realiza, no período de 28 a 30 de julho, em Barra do Bugres, dois eventos voltados a pesquisadores e interessados na temática indígena.

Os interessados em inscrever trabalhos no I Congresso de Línguas Indígenas de Mato Grosso e na II Jornada dos Povos do Brasil: Educação Território e Identidades poderão fazê-lo até o dia 30 de junho deste ano.

Os dois eventos ocorrem simultaneamente e são promovidos pela Faculdade Intercultural Indígena da Unemat.

O objetivo é promover a discussão temática com estudantes indígenas, professores da educação escolar indígena, pesquisadores, e alunos de pós-graduação.

As inscrições são limitadas, distribuídas da seguinte forma: 300 vagas para o Congresso de Línguas Indígenas e 600 para a Jornada dos Povos do Brasil.

Acadêmicos indígenas e professores indígenas terão direito a alojamento.

Na programação conjunta está prevista a conferência de abertura “A pesquisa linguística e as línguas indígenas brasileiras”, que será ministrada pela professora Marília Facó Soares, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Museu Nacional.

Os participantes dos eventos poderão escolher os minicursos que serão ministrados durante o evento e participar de debates sobre temas específicos.

As inscrições podem ser feitas em: http://siec.unemat.br/ e, para conhecer os regulamentos de publicações de trabalho e também a programação de cada evento, basta acessar os sites dos eventos.

Pioneirismo

A Unemat é pioneira na América Latina na oferta de cursos específicos e diferenciados para indígenas, sendo exemplo para a criação de diversos cursos em que as características dos povos indígenas são respeitadas.