Atletas se preparam para corrida promovida pelo Ciopaer

VOANDO BAIXO

Corredora há menos de dois anos, a advogada e comerciante Fátima Teresinha de Araújo, de 61 anos, já conquistou nove pódios.

Agora, a atleta se prepara para conquistar mais um.

Desta vez, na 2ª Meia Maratona “Voando Baixo”, realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Esta será a segunda vez que Fátima participa da prova. No ano passado, ela competiu no percurso de 7 km.

Para se preparar, a atleta treina com um grupo de corredores, em Cuiabá, com o qual percorre 5 km, três vezes por semana, no parque Mãe Bonifácia.

Além dos treinos em grupo, a advogada ainda arruma tempo para ir à academia e correr sozinha. “A minha expectativa é conquistar mais um pódio”, falou.

A maior incentivadora para participar de competições foi a filha, Graziele Cabral. “Nunca havia praticado uma atividade física desse porte. Levei uma hora e meia para concluir a minha primeira corrida, mas já me apaixonei pelo esporte. Fiquei muito entusiasmada com a energia e a animação dos participantes”, disse.

Voando baixo

Assim como Fátima, outras 400 pessoas já se inscreveram na 2ª Meia Maratona do Ciopaer, que será realizada nos dias 15 e 16 de julho.

O evento faz parte das comemorações dos 11 anos do grupamento aéreo de Mato Grosso.

No dia 15, será a prova Voando Baixo Kid’s, apenas para as crianças.

Já no dia 16, será a vez dos atletas profissionais e amadores percorrerem 21 km, 12 km e 7 km.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.morro-mt.com.br, até o dia 1º de julho ou até atingir 1.500 participantes.

O valor da inscrição é de R$ 75,00 para as provas de 21, 12 e 7 Km, e de R$ 40,00 para a competição Voando Baixo Kid’s.

Podem participar atletas com idade mínima de quatro anos na prova infantil, de 15 anos para a competição de 7 Km e de 18 anos nas de 12 km e 21 Km.

As provas serão realizadas no bairro Chapéu do Sol, localizado na comunidade Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

O evento é uma realização do Ciopaer, executado pela Associação Desportiva do grupamento aéreo (Ninho das Águias) e da Federação de Atletismo do Estado de Mato Grosso.