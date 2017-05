Escolas Técnicas oferecerão mais de 140 turmas para MedioTec

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mais de 3,7 mil alunos de todo o estado terão acesso aos cursos do MedioTec, oferecidos pela Secretaria e Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec).

O novo modelo de cursos para o Ensino Médio terá 142 turmas, divididas em 37 cursos técnicos para 53 municípios.

O MedioTec ofertará cursos técnicos para alunos matriculados em escolas públicas, via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e que cursem o Ensino Médio regular a partir do segundo ano.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Sávio, reforça a importância dos investimentos em educação.

“A missão é fazer do MedioTec mais uma oportunidade de ensino de qualidade no estado. São R$ 37 milhões em recursos que serão investidos para atender estudantes de todos os cantos do estado”.

A intenção do Mediotec 2017 é dar suporte ao crescimento de atividades vinculadas ao contra-turno dos alunos, propiciando uma formação técnica.

Para acessar os cursos, os interessados devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio e, então, optar pelos cursos técnicos simultaneamente.

“As turmas oferecem mais uma opção profissionalizante de qualidade. A ideia é que ao terminar o Ensino Médio, o aluno já esteja preparado para ingressar no mercado de trabalho”, afirma o superintendente de Educação Profissional e Superior, Joaci Silva.

Em Mato Grosso, oito Escolas Técnicas Estaduais – Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde e Cuiabá – coordenarão os cursos regionalmente.

Na grade de ensino, as Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) já oferecem cursos como técnico em agropecuária, zootecnia, eletrotécnica, entre outros. As unidades também contam com 19 cursos novos, entre eles: técnico em agroecologia, agroindústria e automação industrial.

Somente em 2016, foram atendidos 11.473 estudantes, em 341 turmas, divididas entre 29 cursos técnicos e 96 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), em todo o estado.

“A experiência das Escolas Técnicas em qualificação profissional é a peça chave na organização, execução e na garantia de qualidade do MedioTec nos 53 municípios alcançados”, destaca o secretário Domingos Sávio.

As matrículas serão realizadas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) e devem ocorrer entre junho e julho de 2017, já que a previsão de início das turmas é para o mês de agosto.

Confira os cursos de cada munícipio atendido pelo MedioTec e a respectivas ETE’s que irão ofertá-los:

ETE de Alta Floresta

Alta Floresta – Técnico em Vestuário, Técnico em Edificações, Técnico em Hospedagem, Técnico em Guia De Turismo e Técnico em Agenciamento de Viagem

ETE de Barra do Garças

Barra do Garças – Técnico em Agroecologia, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agricultura e Técnico em Zootecnia

Porto Alegre do Norte – Técnico em Agricultura e Técnico em Agropecuária

Ribeirão Cascalheira – Técnico em Agroecologia e Técnico em Agropecuária

General Carneiro – Técnico em Agroecologia

Canarana – Técnico em Agroecologia, Técnico em Agropecuária e Técnico em Agricultura

Santa Terezinha – Técnico em Agropecuária

Vila Rica – Técnico em Aquicultura, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia

São Félix do Araguaia – Técnico em Pesca

Santa Terezinha – Técnico em Aquicultura

Luciara – Técnico em Aquicultura

Confresa – Técnico em Agropecuária

Araguaiana – Técnico em Agroecologia

Novo São Joaquim – Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia

Nova Xavantina – Técnico em Agroecologia, Técnico em Agropecuária, Técnico em Zootecnia, Técnico em Agricultura

ETE de Cuiabá

Cuiabá – Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Imobilizações Ortopédicas, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Informática, Técnico em Citopatologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Químicas, Técnico em Cozinha, Técnico em Agronegócio, Técnico em Eventos

Várzea Grande – Técnico em Cozinha, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Hospedagem, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Agropecuária

ETE de Diamantino

Diamantino – Técnico em Informática

Poconé – Técnico em Hospedagem, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Agricultura, Técnico em Agroecologia

São José do Rio Claro – Técnico em Agricultura

Nossa Senhora do Livramento – Técnico em Agroecologia

Chapada dos Guimarães – Técnico em Eventos, Técnico em Hospedagem, Técnico em Agricultura

Rosário Oeste – Técnico em Redes de Computadores

Nobres – Técnico em Química, Técnico em Agricultura

ETE de Lucas do Rio Verde

Lucas do Rio Verde – Técnico em Hospedagem, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agricultura, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Edificações, Técnico em Agroindústria

Nova Mutum – Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Agropecuária

Ipiranga do Norte – Técnico em Agricultura

Sorriso -Técnico em Agroindústria, Técnico em Hospedagem, Técnico em Agricultura, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Edificações, Técnico em Eventos, Técnico em Automação Industrial

Tapurah – Técnico em Agricultura

ETE de Rondonópolis

Alto Taquari – Técnico em Agroindústria, Técnico em Administração, Técnico em Grãos

Dom Aquino – Técnico em Agropecuária Itiquira, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agricultura

Campo Verde – Técnico em Agricultura, Técnico em Eventos, Técnico em Informática Guiratinga, Técnico em Agropecuária

Rondonópolis – Técnico em Informática, Técnico em Eventos, Técnico em Hospedagem, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Agropecuária

Tesouro – Técnico em Agropecuária

Alto Garças – Técnico em Agricultura

Alto Araguaia – Técnico em Agropecuária

Jaciara – Técnico em Agenciamento de Viagem, Técnico em Hospedagem, Técnico em Guia de Turismo

Paranatinga – Técnico em Agropecuária

Primavera do Leste – Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Técnico em Hospedagem, Técnico em Eventos

ETE de Sinop

Sinop – Técnico em Agropecuária, Técnico em Automação Industrial, Técnico em Agroindústria, Técnico em Edificações, Técnico em Hospedagem, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Design de Interiores

Cláudia – Técnico em Agropecuária

Juína – Técnico em Agropecuária, Técnico em Agricultura, Técnico em Hospedagem

Colíder – Técnico em Cozinha, Técnico em Agropecuária

Guarantã do Norte – Técnico em Agropecuária, Técnico em Restaurante e Bar

Peixoto de Azevedo – Técnico em Agropecuária, Técnico em Aquicultura, Técnico em Recursos Pesqueiros

ETE de Tangará da Serra

Campo Novo dos Parecis – Técnico em Agenciamento de viagem, Técnico em Lazer, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Hospedagem

Cáceres – Técnico em Eventos, Técnico em Hospedagem

Denise – Técnico em Manutenção de máquinas Pesadas, Técnico em Açúcar e Álcool

Tangará da Serra – Técnico em Agenciamento de Viagem, Técnico em Eventos, Técnico em Hospedagem, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Porto Esperidião – Técnico em Agropecuária, Técnico em Fruticultura

Nova Olímpia – Técnico em Manutenção de máquinas Pesadas, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em Desenho de Construção Civil.