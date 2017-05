Governo nega demissão de diretor de Hospital após fazer desabafo na imprensa

EM SORRISO

Uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde, coordenada pela secretária adjunta de Serviços de Saúde, Inês de Souza Leite Sukert, está em Sorriso para fazer um diagnóstico da situação do Hospital Regional local e preparar um plano de ação para manter a unidade funcionando.

Pela manhã, Inês Sukert participou de uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores e que debateu a situação do hospital regional.

Na ocasião, a secretária adjunta informou aos parlamentares e ao presidente do consórcio regional de saúde e também prefeito de Sorriso, Ari Lafin, que a SES-MT e o governador estão alinhados sobre os problemas e não estão medindo esforços para garantir o atendimento à população.

A representante da SES-MT esclareceu aos participantes os trabalhos que serão feitos pela equipe técnica dentro do Hospital, nesta semana.

“A ordem do secretário de Saúde, Luiz Soares, é fazer um levantamento pontual de cada setor do hospital, desde a recepção onde é feito o atendimento, enfermaria, lavanderia, alimentação, na área clínica e cirúrgica, além de conferir notas fiscais e contratos com os prestadores de serviços ao hospital, especialmente os casos que geraram bloqueio judicial, para evitar pagamento em duplicidade, como já se verificou” informou Inês Sukert.

Durante a audiência pública, a representante da SES-MT foi surpreendida pelo pedido de demissão feito pela diretora regional do Hospital, Lígia Souza Leite.

No período da tarde, a secretária adjunta de Serviços de Saúde informou que o Hospital terá nova direção a partir desta quarta-feira, dia 24.

Trata-se da enfermeira Luciene Fernanda Benin, que é servidora de carreira da secretaria de Estado de Saúde e que reside em Sorriso e já trabalhou no Hospital Regional.

De acordo com Inês Sukert, não procede a informação de que o atual diretor clínico do hospital, Roberto Satoshi Yoshida, teria sido afastado das funções.

A secretária adjunta esclarece que a nova diretora Luciene Benin é quem vai definir a equipe de trabalho a partir desta semana.