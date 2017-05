Homem acusado de agredir mulher grávida com socos e chutes é preso em Cuiabá

AMEAÇADA DE MORTE

DA REDAÇÃO

A.V. da S.J., 20 anos, acusado de violentar sua companheira grávida com socos e chutes, foi preso na tarde do último domingo (21.05), após denúncia da mesma, no Parque Residencial Coxipó, em Cuiabá.

Além das agressões, que deixaram hematomas na vítima, ela foi ameaçada de morte caso perdesse o bebe.

Segundo a mulher, o suspeito teria ido em direção à casa de sua avó. Sendo assim, a equipe policial se dirigiu até a residência informada, e o homem foi localizado.

Ao decorrer da abordagem o criminoso resistiu à prisão, usando força física e luta corporal.

Diante aos fatos, a vítima e o suspeito foram encaminhados à central de flagrantes para as demais providências cabíveis.