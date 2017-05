Inovação e cultura digital são temas do Células Empreendedoras 2017

SECITEC

DA REDAÇÃO

Startups de sucesso, parcerias e boas ideias são resultados do Programa Células Empreendedoras.

Executado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), o objetivo da iniciativa é desenvolver a educação empreendedora em universidades e escolas técnicas, como atividade transversal.

Criar um ambiente em que os estudantes tenham suas perspectivas ampliadas com a possibilidade de empreender as próprias ideias e gerar negócios inovadores que impulsionem a economia de Mato Grosso.

O lançamento oficial da segunda edição terá como foco a inovação e cultura digital.

O evento será nesta quinta-feira, dia 25 de maio, às 16h, no Auditório da Fecomércio, em Cuiabá.

Entre os palestrantes do evento está Genésio Gomes, professor-doutor da Universidade Federal de Pernambuco, idealizador do programa Células Empreendedoras e curador da Campus Party, que falará sobre o “O Futuro da Educação”, além do economista e engenheiro, especialista em Strategy Design e consultor da HSM, Raúl Javales, que falará sobre “Inovação e Cultura Digital”.

Para o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Domingos Sávio Parreira, falar de empreendedorismo traz resultado certo.

“Em 2016 investimos R$150 mil, para desenvolver ações de empreendedorismo, com um alcance de mais de 350 estudantes, e 13 startups de destaque desenvolvidas. A meta é duplicar o impacto dos resultados nas instituições e nas comunidades”, reforça o secretário Domingos.

Em 2016, ações do programa contemplaram, além dos 350 estudantes, mais 120 professores das três instituições superiores – Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), que resultaram na criação de 13 startups, sendo que algumas delas já se destacaram no cenário nacional.

A nova edição do Células deve compreender UFMT, Unemat e IFMT, mais uma universidade privada e também as Escolas Técnicas Estaduais.

A previsão é atender 250 professores e 600 estudantes nos polos de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop.

O acadêmico de economia Julian Rocha desenvolveu a plataforma AgriRent, que possibilita aos produtores rurais locar equipamentos agrícolas pela internet, semelhante ao modelo de negócio do Uber e Airbnb.

A iniciativa foi premiada pela InovativaBrasil e, segundo Julian, as mentorias do Programa foram fundamentais na construção do projeto.

“O Células Empreendedoras foi importante porque contribuiu no aprendizado e na capacitação para o desenvolvimento. Programas como esses transformam iniciativas inovadoras em negócios de sucesso”, destacou.