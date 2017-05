Justiça converte em domiciliar prisão de acusada de integrar quadrilha de roubos a bancos

MUSA DO CRIME

DA REDAÇÃO

L.B.C.P.G, acusada de integrar quadrilha de assaltos a bancos no Estado, teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar, e deve sair da cadeia nesta terça-feira. A decisão é da juíza Kátia Rodrigues Oliveira, da Vara Criminal de Poconé.

Conhecida por ostentar o dinheiro arrecadado com os assaltos nas redes sociais, a acusada foi presa no início de maio, na ‘Operação Luxus’, deflagrada pelo GCCO.

Apesar de toda ostentação, ela era beneficiária do programa Bolsa Família, do Governo Federal, recebendo R$ 588 do benefício, durante quatro meses.

Segundo as investigações, além de ter recebido dois bandidos de Santa Catarina para cometer crimes no estado, ela ainda auxiliava os trabalhos da quadrilha, disse a Justiça.

Além da acusada, outras 16 pessoas foram presas.

Os integrantes da quadrilha roubaram cerca de R$ 5 milhões de agências bancárias e exibiam os ganhos nas redes sociais, viajando para o litoral e até ao carnaval do Rio de Janeiro.