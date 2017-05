Marceneiro é preso acusado de aliciar mais de 20 crianças via redes sociais em MT

TARADO DA INTERNET

DA REDAÇÃO

Um marceneiro suspeito de aliciar mais de 20 crianças e adolescentes via redes sociais foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta terça-feira (23.05), em ação da Delegacia Especializada de Defesa de Mulher Criança e Idoso de Várzea Grande, com apoio de policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF-VG).

J. S. M., de 46 anos , foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

A comunicação do fato foi feita pelo pai de uma menina de 08 anos, que na segunda-feira (22), procurou a Polícia Civil para denunciar o aliciamento feito por um homem que estava enviando mensagem no aparelho celular da filha, via aplicativo Whatsapp.

Nas mensagens, o suspeito havia marcado um encontro para a manhã desta terça-feira (23), em frente ao supermercado Assaí, em Várzea Grande.

Ainda no bate papo, o suspeito dizia para a menina ir ao encontro de saia e sem calcinha com intuito de manter relação sexual com a criança.

O criminoso também pedia para que a menina ingerisse anticoncepcional da sua mãe, assim eles poderiam ter relação sem preservativo.

Diante dos bárbaros relatos, os policiais civis da Especializada montaram vigilância e surpreenderam o suspeito, no local combinado com a menina.

Durante a abordagem, o suspeito assumiu a prática criminosa.

Ao entregar seu aparelho celular, os investigadores constataram que ele mantinha conversa com mais de 20 vítimas, entre crianças e adolescentes, através dos aplicativos WhatsApp e do messenger do Facebook.

“Ele escolhia as vítimas pelo Facebook, sempre crianças e adolescentes. Adicionava e começava a conversar no Messenger, pegava o telefone e aí passava para o WhatsApp, até marcar encontro. No celular, ele conversava com várias crianças nas redes sociais. Essa vítima, o pai conseguiu interceptar antes. Agora vamos encaminhar os aparelhos celulares dele à perícia”, disse o delegado, Cláudio Alvares Sant’Ana.

Interrogado pelo delegado, o marceneiro confessou que procurava e escolhia as vítimas pelo perfil através das redes sociais, em seguida adicionava, iniciando conversas visando o seu proveito sexual.

Depois de autuado em flagrante, o preso será encaminhado para uma unidade prisional de Várzea Grande, ficando à disposição da Justiça.