Prefeitura de Cuiabá pede intervenção do MPE para solucionar problema de esgoto

PARQUE DAS ÁGUAS

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá protocolou na última sexta-feira (19) no Ministério Público Estado de Mato Grosso (MPE-MT) um ofício referente ao lançamento de esgoto na Lagoa Paiaguás, situada no Parque das Águas.

No documento, encaminhado aos cuidados do promotor de justiça Gerson Barbosa, da 17ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente Urbanístico, é solicitada uma intervenção imediata do órgão no caso que tem gerado prejuízos ambientais ao mais novo cartão postal da Capital.

Conforme o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, a medida foi necessária visto que, mesmo após o envio de notificações aos Órgãos Estaduais para que os mesmo se manifestassem sobre a regularização dos problemas detectados, a pasta não recebeu até o presente momento nenhum projeto visando solucionar a demanda.

“Estamos já há alguns meses solicitando que os órgãos responsáveis tomem providências, mas até hoje não tivemos respostas. Sendo assim, optamos por protocolar esse documento no Ministério Público, que agora deverá acionar os envolvidos e nós continuaremos acompanhando de perto até que todo o problema seja solucionado”, comentou o Stopa.

Força-tarefa

A Prefeitura de Cuiabá realizou no mês de fevereiro uma grande força-tarefa, visando a identificação da origem do esgoto despejado irregularmente no Parque das Águas.

A ação vistoriou todos os edifícios e comércios situados na região do Centro Político Administrativo (CPA) e contou com a atuação das secretarias de Serviços Urbanos, Obras Públicas, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, além da parceria com a Concessionária de Água e Esgoto de Cuiabá – CAB.

Naquela ocasião, dos quatros dutos que estavam causando o escoamento indevido no local, três já haviam sido identificados e tiveram o problema solucionado.

A operação contou com um aparato de 30 trabalhadores, que fizeram um trabalho minucioso em todas as caixas de esgoto existente na localidade.

Na oportunidade, oito órgãos foram identificados como os responsáveis pelo despejo esgoto e prontamente notificados a adotarem medidas que regularizassem a situação.