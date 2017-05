Professores participam de formação em Cuiabá

ESCOLAS PLENAS

DA REDAÇÃO

Mais de 100 professores de Química, Física, Matemática e Biologia, coordenadores de área de Ciências da Natureza das 14 escolas Plenas de Mato Grosso, além de formadores dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapros) das cidades que possuem essas unidades, participam de formação em Cuiabá.

O evento, que ocorre na Escola Estadual Nilo Póvoas, até a próxima sexta-feira (27), é realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), em parceria com o STEM Brasil – o programa oficial de formação de professores em Ciências e Matemática para os alunos das Escolas de Tempo Integral de Ensino Médio.

O secretário-adjunto de Política Educacional da Seduc, Edinaldo Gomes de Sousa, explica que o objetivo principal é formar educadores excepcionais nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para que possam preparar alunos de escolas públicas para a faculdade e, consequentemente, uma carreira mais próspera. “Serão abordados temas relacionados a aulas práticas dessas disciplinas, utilizando materiais simples e didáticas mais interessantes e participativas”.

De acordo com ele, durante esta semana os educadores poderão trocar experiências e se preparar para aulas práticas utilizando conceitos inovadores trazidos pelo STEM.

“Esses momentos são fundamentais para que as Escolas Plenas atinjam o seu objetivo, ao enfatizar as aulas práticas como parte importante da construção do conhecimento e da formação dos jovens estudantes, fazendo com que eles estejam preparados de forma mais abrangente para o mercado profissional, para o mundo que os aguardam lá fora e não somente para serem aprovados no vestibular”, afirmou o secretário.

Sobre o STEM Brasil

O programa oferece aos professores formação exclusiva, seguindo uma metodologia própria, que enfatiza a mão na massa para dar vida ao currículo obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros.

As técnicas de ensino baseado em projetos facilitam o aprendizado de conceitos teóricos na prática.

Os professores são moldados a fazer estudantes colaborarem em projetos e a resolverem problemas juntos, com o professor como facilitador.

O STEM Brasil já formou 2.300 docentes nos estados como Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul, beneficiando mais de 250 mil alunos por ano.

Mais de 100 professores de Química, Física, Matemática e Biologia, coordenadores de área de Ciências da Natureza das 14 escolas Plenas de Mato Grosso, além de formadores dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapros) das cidades que possuem essas unidades, participam de formação em Cuiabá.

O evento, que ocorre na Escola Estadual Nilo Póvoas, até a próxima sexta-feira (27), é realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), em parceria com o STEM Brasil – o programa oficial de formação de professores em Ciências e Matemática para os alunos das Escolas de Tempo Integral de Ensino Médio.

O secretário-adjunto de Política Educacional da Seduc, Edinaldo Gomes de Sousa, explica que o objetivo principal é formar educadores excepcionais nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para que possam preparar alunos de escolas públicas para a faculdade e, consequentemente, uma carreira mais próspera.

“Serão abordados temas relacionados a aulas práticas dessas disciplinas, utilizando materiais simples e didáticas mais interessantes e participativas”.

De acordo com ele, durante esta semana os educadores poderão trocar experiências e se preparar para aulas práticas utilizando conceitos inovadores trazidos pelo STEM.

“Esses momentos são fundamentais para que as Escolas Plenas atinjam o seu objetivo, ao enfatizar as aulas práticas como parte importante da construção do conhecimento e da formação dos jovens estudantes, fazendo com que eles estejam preparados de forma mais abrangente para o mercado profissional, para o mundo que os aguardam lá fora e não somente para serem aprovados no vestibular”, afirmou o secretário.

Sobre o STEM Brasil

O programa oferece aos professores formação exclusiva, seguindo uma metodologia própria, que enfatiza a mão na massa para dar vida ao currículo obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros.

As técnicas de ensino baseado em projetos facilitam o aprendizado de conceitos teóricos na prática.

Os professores são moldados a fazer estudantes colaborarem em projetos e a resolverem problemas juntos, com o professor como facilitador.

O STEM Brasil já formou 2.300 docentes nos estados como Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul, beneficiando mais de 250 mil alunos por ano.