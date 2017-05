ESCUTAS CLANDESTINAS

O secretário de Comunicação do Estado, jornalista Kléber Lima, disse, em entrevista à rádio Capital FM, na manhã desta terça-feira (23), que o então secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Mauro Zaque, pediu a cabeça do ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, do ex-comandante da PM, Zaqueu Barbosa, e do ex-secretário da Casa Militar, o Coronel PM Airton Siqueira Júnior, após ter conhecimento de uma denúncia de que no âmbito da Polícia Militar estaria ocorrendo escutas clandestinas de personalidades do Estado com o suposto consentimento dessas autoridades.

Assim que recebeu a informação, segundo Lima, o governador pediu que Zaque colocasse a denúncia no papel para que ela fosse investigada.

Durante a entrevista, Kléber Lima cita a primeira denúncia feita por Mauro Zaque.

Segundo o secretário, Zaque protocolou junto ao chefe de gabinete do governador, José Arlindo, a primeira denúncia no dia 8 de outubro de 2015.

No dia 14 de outubro, a denúncia saiu do governo e voltou para Zaque para que a mesma fosse encaminhada ao Gaeco.

Mas segundo Kléber Lima, Mauro Zaque teria ficado com a denúncia até o dia 22 de outubro, quando ela foi encaminhada aos promotores, e no dia 27 do mesmo mês foi arquivada por falta de provas.

Na primeira denúncia, o Gaeco não encontrou nome de nenhuma autoridade vinculada a chamada barriga de aluguel, quando nomes de terceiros são colocados dentro de uma investigação policial somente com o caráter de ouvir conversas privadas de forma ilegal sem que essas mesmas pessoas tenham envolvimento com crime.

O secretário voltou a reforçar que o Governo não tinha conhecimento da segunda denúncia e que o governador Pedro Taques fez três representações contra o promotor Mauro Zaque.

Kléber Lima disse também que duas investigações devem ser feitas. Uma pela Polícia Civil e a outra é um Inquérito Policial Militar que será realizado pela PM, tendo o coronel reformado Denézio Pio como presidente do IPM.

