VÁRIAS AUTORIDADES

DA REDAÇÃO

O juiz Marcos Faleiros da Silva, da Vara Especializada em Crimes Militares da Capital, revelou que até mil números telefônicos podem ter sido interceptados ilegalmente no Estado, por meio de grampos clandestinos que teriam sido feitos por alguns policiais militares.

A informação consta na decisão proferida nesta terça-feira, na qual o magistrado determinou a prisão preventiva militar do ex-comandante geral da PM, coronel Zaqueu Barbosa, e de um Cabo da PM. Com informações do Folhamax.