A solução Rodrigo Maia

VINÍCIUS DE CARVALHO

No meio desta crise detonada pela delação premiada dos irmãos Batista da JBS há um aspecto que se destaca: como sair dela? Muitos têm falado da renúncia, cassação da chapa pelo TSE ou até um processo de impeachment. Mas uma outra possibilidade pouco explorada tem sido o que chamarei aqui de saída Rodrigo Maia.

Se o inquérito aberto pela Procuradoria Geral da República (PGR) avançar mais ele pode virar uma denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se o ministro aceitar ela pode tornar-se um inquérito e a Constituição Federal determina que um presidente da república declarado réu pelo STF deve ser afastado do cargo para responder sem utilizá-lo.

Neste caso Temer seria afastado de forma temporária da presidência para se defender e Rodrigo Maia assumiria, como seu sucesso constitucional imediato. Esta situação permanece enquanto correr o processo.

Há duas vantagens para Temer e seu grupo nesta alternativa. A primeira é que não haveria necessidade de uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, já que não surgiria vacância da presidência, mas somente afastamento temporário do titular. Outro é que Michel Temer manteria o foro no STF, que poderia ser perdido no caso das três primeiras hipóteses.

O objetivo seria manter a equipe de governo e a coalizão que a sustenta no Congresso Nacional, trocando apenas a cabeça, como é bem típico de parlamentarismos. Enquanto isto, Temer negociaria a sua delação premiada, que deve ser de bastante interesse para a força-tarefa da Operação Lava Jato.

Quando for julgado ele se beneficiaria dos efeitos da delação, somados aos benefícios dados pela legislação penal em função de sua idade superior a 70 anos, como o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

O lado ruim desta alternativa é o pouco preparo político de Rodrigo Maia, além do fato de ser também ele um investigado pela Operação Lava Jato na famosa Lista do Fachin. Corre-se o perigo de que o STF aceite também a denúncia relativa a ele e haja a necessidade de um novo afastamento, resultando na ascensão do presidente do Senado Federal Eunício Oliveira.

Também ele é investigado pela Lava Jato e, portanto, o ciclo poderia se repetir para chegarmos à ministra Carmem Lúcia. Ademais, mantém uma incerteza que não existiria em caso de eleição indireta com um nome alinhado com a agenda do atual Governo, que conduziria o país até 01/01/2019.

“Vejamos como eles sairão deste embrulho em que o Brasil se meteu.”