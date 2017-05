CNJ manda Tribunal de Justiça investigar juíza que prendeu políticos de Mato Grosso

AÇÃO DE FAIAD; VEJA ÍNTEGRA

Trata-se de reclamação disciplinar apresentada por FRANCISCO ANIS FAIAD em desfavor de SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA, Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá (MT).

O reclamante alega que a magistrada infringe os arts. 36, III, da LOMAN e 12, II, do Código de Ética da Magistratura Nacional, tendo em vista a prática rotineira de emissão de juízo de valor sobre processos em andamento sob sua responsabilidade, todos de grande repercussão, que têm maior interesse da população e dos canais de comunicação.

Cita hipóteses em a magistrada exprime opinião depreciativa acerca dos processos mencionados.

Também aponta outras violações praticadas pela juíza, como não ter tomado nenhuma providência sobre quebra ilegal de sigilo (conversa entre cliente e advogado) ocorrida na vara que preside.

Requer a apuração dos fatos e a aplicação da penalidade cabível.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Id 2173133) pleiteia o ingresso no processo.

É o relatório. Decido.

Considerando-se o teor da inicial da presente reclamação, é necessária a apuração de eventual violação dos deveres funcionais da reclamada.

Ante o exposto, defiro o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como terceiro interessado no presente expediente e determino o encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso para que apure os fatos narrados na reclamação e comunique à Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 60 (sessenta) dias, o resultado da apuração.

Decorrido o prazo sem resposta, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Brasília, 11 de maio de 2017.

João Otávio Noronha

Relator