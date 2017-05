CSMP decide sobre concurso de promoção ao cargo de procurador de Justiça

PROMOÇÃO

DA REDAÇÃO

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) promoveu nesta segunda-feira (22), ao cargo de procuradora de Justiça, a promotora Julieta do Nascimento Souza.

Ela responderá pela 15ª Procuradoria de Justiça Criminal e a posse deve ocorrer no mês de junho.

Desta vez, o critério utilizado para preenchimento da vaga foi antiguidade.

Julieta do Nascimento Souza ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso em março de 1990.

Atuou nas comarcas de Guiratinga, Mirassol D´Oeste, Cáceres, Santo Antônio de Leverger e Cuiabá.

Também realizou vários plantões em Pontes e Lacerda.

Na Capital, ela é titular da 21ª Promotoria Criminal com designação para a 9ª Promotoria Criminal de Feitos Gerais.

“Há muito tempo eu atuo na área criminal e percebo que ainda existe muita coisa a ser feita para assegurarmos um sistema penal mais organizado. Nesta nova etapa da minha vida, espero continuar contribuindo para a defesa da sociedade e dos direitos fundamentais. O Ministério Público é uma instituição com credibilidade da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte”, ressaltou a promotora de Justiça.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso é composto por 264 membros, sendo 32 procuradores de Justiça, 207 promotores de Justiça e 25 promotores de Justiça Substitutos.