Governo do Estado e Santander Brasil realizam seminário

AGRONEGÓCIO

DA REDAÇÃO

O Santander Brasil e o Governo do Estado de Mato Grosso realizam, nesta quinta-feira (25.05), o Seminário de Agronegócios: A Força do Campo, um debate com autoridades, especialistas do setor e empreendedores rurais sobre a relevância de um dos principais setores da economia brasileira.

O papel decisivo do agronegócio no desenvolvimento do País será o grande tema do seminário, que discutirá os aspectos econômicos, ambientais e sociais do setor, a conquista do valor agregado na produção e as evoluções na pecuária e lavoura nacionais.

Serão realizados quatro painéis que discutirão os temas: “As três dimensões do Agro Sustentável – Econômica, Ambiental e Social”, “Muito além da commodity – Transformar para agregar valor à produção”, “A marcha do gado – Por uma pecuária mais produtiva e sustentável”, e “A evolução da lavoura – Como potencializar as cadeias de grãos e fibras?”.

A iniciativa faz parte da estratégia do Santander de ficar mais próximo da cadeia do Agronegócio para entender e atender melhor às necessidades do empreendedor rural.

Serviço

O que? Seminário de Agronegócios: A Força do Campo

Quando? 25 de maio de 2017 (quinta-feira), das 8h30 às 17h

Onde? Gran Odara Hotel, na Av. Miguel Sutil, 8344 – Ribeirão da Ponte, Cuiabá-MT