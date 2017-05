Michel Temer autoriza uso das Forças Armadas para conter fortes protestos em Brasília

CAOS POLÍTICO

DA REDAÇÃO

O presidente Michel Temer (PMDB) autorizou o uso das Forças Armadas para conter a forte onda de protestos nos prédios dos Ministérios, em Brasília.

O decreto assinado na tarde desta quarta-feira (24) foi publicado em uma edição extra do “Diário Oficial da União” e prevê o emprego das Forças Armadas entre 24 e 31 de maio.

A ordem é assinada pelo presidente, por Jungmann e pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen.

Ainda de acordo com o ministério, nessas ações, as Forças Armadas “agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições”.

Com G1