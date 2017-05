Taques inaugura reconstrução de 53 km de estradas em Rondonópolis e Juscimeira

PACOTE DE AÇÕES

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques inaugurou, na última terça-feira (23.05), a reconstrução de duas obras na região Sul. A primeira compreende 24 km da Rodovia do Peixe (MT-471), em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

A segunda corresponde aos 29 da MT-270, em São Lourenço de Fátima, distrito de Juscimeira (160 km da Capital).

Em discurso, Taques ressaltou que as obras fazem parte de um pacote de ações do Governo do Estado que buscam fomentar o turismo.

“Poucos Estados neste momento estão entregando obras. Já nós estamos superando a crise com planejamento e competência. Já entregamos em dois anos, quatro meses e vinte três dias, 1.650 km de rodovias. Estas cinco obras irão fomentar o turismo, gerar renda e impulsionarão a economia da região”, disse o governador

Denominada de Rodovia do Peixe, a MT-471 margeia o Rio Vermelho desde Rondonópolis até a localidade “Cidade de Pedra”.

Considerado um dos pontos turísticos da região, a reconstrução da estrada proporcionará o acesso a cachoeiras, grutas, a contemplação dos paredões de pedra, bem como garantir a prática da pescaria e do turismo.

Estrada Verde

A MT-270, conhecida como Estrada Verde, será uma alternativa para o tráfego de veículos no trecho entre Cuiabá e Rondonópolis. A distância percorrida pelos motoristas seria de apenas 9 km a mais do que pela rodovia BR-364.

A estrada ainda fomentará o turismo nos municípios de Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, passando pela região do pantanal mato-grossense.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte, 77 km das obras da rodovia até Barão de Melgaço estão em andamento, divididos em três lotes.

“Estamos com essa obra em andamento rumo a capital. Muita gente me pergunta quando que vai começar a obra e digo que hoje ela está em pleno andamento”, enfatiza o secretário da Sinfra Marcelo Duarte.

Mais obras

No evento, o governador Pedro Taques assinou a ordem de serviço para a elaboração do projeto de pavimentação de 12 km da rodovia de acesso a Cachoeira da Prata.

“A Nossa maior alegria é que o governador Pedro Taques assumiu mais um compromisso de campanha e lançou o projeto de pavimentação asfáltica da Cachoeira do Prata. Isso será o maior feito político para o turismo de Juscimeira”, comemora o prefeito da cidade, Moises dos Santos.

As obras foram executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra).

Além destas rodovias que foram inauguradas, estão sendo revitalizadas a MT-469, no acesso ao Balneário Águas Quentes (Juscimeira); MT-455, que liga ao Balneário Águas Quentes (Santo Antônio de Leverger); e MT-457, que vai até a Cachoeira da Fumaça, ponto turístico localizado na cidade de Jaciara.

As obras de recuperação das rotas turísticas fazem parte do Pró-Estradas, o maior programa de reconstrução e construção de rodovias do Estado.

As obras de recuperação dos cinco eixos turísticos fazem parte do Pró-Estradas, o maior programa de reconstrução e construção de rodovias do Estado.

Córrego do Canivete

Ainda durante a visita, o governador Pedro Taques vistoriou de perto as obras de canalização do córrego do Canivete.

As obras são um grande anseio da população da cidade, especialmente dos bairros Luz da Iara, Jardim Rivera, Jardim Kênia e Jardim Ipê, entre outros, que são cortados pelas águas e sofrem bastante com enchentes na época das chuvas.