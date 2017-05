Três veículos se envolvem em acidente após um dos condutores pegar atalho

CAMINHO MAIS RÁPIDO?

DA REDAÇÃO

Três veículos se envolveram em um acidente, na noite da última terça-feira (22.05), na BR 163, saída de Lucas do Rio Verde, próximo a Nova Mutum.

Uma caminhonete S10 tentou entrar na rodovia por um atalho e foi surpreendida por um caminhão bitrem Volvo, que carregava farelo de soja. Com o impacto, o caminhou acabou atingindo um Toyota Corolla que vinha pela rodovia no sentido oposto.

O condutor da caminhonete ficou preso entre as ferragens do veículos mais de 1 hora. Depois de muito esforço da equipe do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram retirar o motorista.

No Corolla, havia um casal e uma criança, não identificados, que foram socorridos pela equipe de resgate da Rota Oeste e levados ao Hospital de Nova Mutum.

Já o condutor do caminhão, o senhor D.F., 47, não teve nenhum ferimento. Segundo suas informações, o acidente foi provocado pelo motorista da caminhonete, que invadiu a pista para seguir caminho pela rodovia.

Não houve informação sobre os demais estados de saúde. Todos os veículos ficaram bem danificados.