Tribunal de Justiça nega recurso de conselheiro afastado do TCE

DECISÃO UNÂNIME

DA REDAÇÃO

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (antiga Quarta Câmara Cível) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou por unanimidade o recurso impetrado pela defesa de Sergio Ricardo de Almeida, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que buscava reverter o afastamento.

O julgamento ocorreu na última terça-feira (23.05), no Plenário 3.

O agravo regimental cível 1000258-20.2017.8.11.0000 foi desprovido em caráter liminar.

Com a decisão da Corte, o conselheiro permanece afastado até o julgamento do mérito.