Bairro Osmar Cabral passa a contar com linha expressa de ônibus

MAIS AGILIDADE

DA REDAÇÃO

Mais uma linha expressa do transporte coletivo urbano começa a circular na próxima segunda-feira, 29.

Desta vez, o trecho abrange o bairro Osmar Cabral.

O objetivo é reduzir o tempo de viagem entre os bairros e o Centro da capital, no horário de pico.

Serão duas por dia, às 6h00 e às 7h00, com um tempo previsto de 41 minutos.

“Aos poucos vamos atendendo as demandas da população que utiliza o transporte coletivo urbano para chegar ao trabalho”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

Segundo ele, o novo sistema de linhas expressas para os coletivos será assimilado pela população cuiabana que há tempo reivindica qualidade dos serviços públicos nos transportes urbanos.

“O importante é que estamos atendendo as necessidades da população implantando agilidade na vida de quem não pode se atrasar na rotina diária para seu trabalho”, ponderou Antenor.

De acordo com o diretor de Transportes da Semob, Nicolau Jorge Budib, com base nas experiências positivas das outras duas linhas, no bairro Pedra 90 e Parque Cuiabá em funcionamento, o benefício de uma viagem rápida e com segurança proporciona qualidade de vida para os passageiros.

A proposta é de ampliação destes serviços para um maior número de bairros distantes do centro da cidade.

“A experiência das linhas existentes e os testes que foram realizados apontaram que a viagem do Osmar Cabral que atualmente é feita em uma hora e cinco minutos levará 41 minutos. O ônibus sairá do ponto final, passará em todos os pontos do bairro e a dará última parada no bairro próximo que é o Novo Milênio. Dali segue direto parando apenas no ponto da Plaenge e da Gontijo e finaliza a viagem na Praça Bispo no Centro”, explicou Nicolau.

A Semob já orientou os motoristas dessa linha para não embarcar e nem desembarcar passageiros fora dos pontos determinados.

Sobre a linha expressa

A linha expressa do transporte coletivo cuiabano começou a ser implantada em abril deste ano.

A terceira linha surge com a expectativa de que o tempo das viagens entre os bairros mais distantes e o centro de Cuiabá seja encurtado em pelo menos 65% do que ocorria antes, que era de mais de uma hora.

“A linha Pedra 90 é sucesso e a do Parque Cuiabá está passando por alguns ajustes, devido a quantidade de pessoas. Ela está sendo estendida para o bairro Santa Terezinha”, justificou Nicolau Budib.

Segundo o diretor, no bairro Pedra 90, conta com dois ônibus extras entre 6h e 6h30.

A linha do Parque Cuiabá contará com três veículos a mais.

Ambos partem dos bairros de origem, fazem paradas na Avenida Fernando Correia da Costa e finalizam a viagem na Praça Maria Taquara ou Praça Bispo Dom José.