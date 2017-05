Funcionário ‘desmente’ falta de comida no Hospital Regional de Sorriso; ouça áudio

CRISE NA SAÚDE

DA REDAÇÃO

Uma pessoa que trabalha no Hospital Regional de Sorriso e que não teve a identidade revelada por segurança, contou que a falta de comida no Hospital Regional nunca existiu e que os dois fornecedores de alimentos na cidade entregam normalmente, mesmo com o atraso no pagamento das notas fiscais.

“Chegou para a gente que os almoços seriam cortados, então a gente se sensibilizou, mas vimos que em nenhum momento o mercado deixou de fornecer comida”, disse em entrevista à Rádio Sorriso nesta quarta-feira (24).

Nesta terça-feira (23), durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal para discutir a situação do hospital, Lígia entregou o cargo, que já foi ocupado pela servidora de carreira da SES, enfermeira Luciene Fernanda Benin, que já trabalhou no Hospital Regional e iniciou hoje a transição.

Na última sexta-feira (19) a ex-diretora Lígia Leite convocou uma entrevista coletiva e, dentre os assuntos abordados, falou sobre suposta falta de comida que poderia acarretar o fechamento do hospital e que também havia a falta de gases medicinais (oxigênio de nitrogênio), o que colocaria em risco a vida de pacientes.

Na entrevista feita pelo repórter Roberto Santos para o Programa A Voz do Povo, a pessoa disse que ao contrário do que foi informado, havia comida na despensa.

“Acho que esta informação não foi tão correta passada à população, que sempre foi muito hospitaleira e doou sempre, mas não é bem a realidade do hospital”, disse o denunciante, se referindo a uma campanha de doação feita a pedido da ex-diretora para que alimentos fossem levados ao hospital, e que teve uma resposta imediata dos moradores da cidade.

No dia 18 de maio a ex-diretora enviou um memorando interno aos servidores informando que “considerando as negativas das empresas fornecedoras de alimentação devido à s notas fiscais em aberto”, o fornecimento de alimentação seria feito somente aos usuários internados.

A partir do dia 19, segundo o memorando, as refeições seriam ofertadas apenas aos servidores (CLT e Estatutário) em regime de plantão de 12 horas; aos médicos conforme previsto em contratos; e aos acompanhantes seria ofertado “o desjejum, almoço e jantar”.

Na entrevista, o denunciante falou sobre a ordem da ex-diretora: “Chegou para a gente que seria cortado o almoço e a gente se sensibilizou e aceitou. Mas a gente viu que em nenhum momento o mercado deixou de fornecer comida e foi uma forma da diretora pressionar o governo”. A denunciante complementou: “Desta vez pintaram [um quadro] muito maior, uma forma de, talvez, não sei, expor uma situação que não existia”.

Apenas sopa

Ao repórter, o denunciante também confirmou que a determinação da ex-diretora foi que fosse servida apenas sopa aos servidores, o que causou estranheza, já que existia comida na despensa.

“A gente via no olhar das meninas, lá das cozinheiras, que não partiam delas, que elas tinham vontade de fazer comida, porque tinha lá as coisas e simplesmente por ordem da direção, não poderiam servir. A ordem foi: Sopa”, disse.

De acordo com a secretária-adjunta de Serviços de Saúde, Inês de Souza Leite Sukert, na semana passada a nutricionista da unidade fez a relação da alimentação necessária, que foi entregue normalmente.

“A reclamação deles era sobre o atraso no pagamento da mercadoria fornecida, mas em nenhum momento houve a negativa de fornecimento por parte das empresas”, explicou Inês.

A secretária-adjunta participou ontem da audiência realizada na Câmara que debateu a situação do hospital e as medidas que estão sendo tomadas.

“Estamos acompanhando a transição da diretoria e a equipe técnica da SES já iniciou o diagnóstico situacional para traçar o plano de trabalho”, explicou Inês.

Um dos fornecedores entregou os alimentos no valor de R$ 54 mil e a nota fiscal emitida em março somente foi entregue pela ex-diretora agora em maio e o valor já foi liberado na última segunda-feira (22).

O outro fornecedor tem uma nota pendente no valor de R$ 13,456 mil e o valor só não foi liberado ainda porque a nota fiscal foi enviada pela ex-diretora sem uma certidão – procedimento que deve ser feito normalmente – e, assim que for enviada à SES, o valor será liberado.

Ao responder a pergunta do jornalista se os médicos sabiam do que estava acontecendo, que a informação que faltava comida era falsa, o denunciante disse que achava que eles não sabiam.

“Eu acho que não. Porque eles estavam realmente acreditando, porque também foi cortado deles a alimentação”.

Gases medicinais



Sobre outra informação divulgada pela ex-diretora Lígia Leite, que havia a falta de gases medicinais, que poderia colocar em risco a vida de pacientes, apurou-se que a empresa fornecedora, a White Martins, está entregando normalmente.

“Só não entregou ontem porque houve um problema de logística, já que o produto vem de Sinop. Mas hoje [nesta quarta-feira] eles informaram que farão a entrega”, disse a secretária-adjunta, Inês,

Entrega de cargos



Nesta quarta-feira um ofício enviado à diretoria do Hospital Regional de Sorriso, com cópia ao Conselho Regional de Medicina (CRM), pelo ex-diretor técnico, Roberto Satoshi, mostra que a decisão de deixar o cargo partiu dele mesmo.

No ofício, o médico Roberto Yoshida comunicou o seguinte: “A partir da data de hoje deixarei de exercer minhas funções como Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso e estou colocando meu cargo de Diretor Técnico à disposição do Estado. Solicito assim que seja feita a alteração necessária junto aos órgãos competentes”, diz trecho do documento.