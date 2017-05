Ouvidoria do Estado participa do mutirão Ação Global em Sinop

CONTROLE SOCIAL

DA REDAÇÃO

A Ouvidoria do Governo de Mato Grosso, sob a coordenação da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), participa da 24ª edição do projeto Ação Global, neste sábado (27.05), das 9h às 16h, na Praça da Bíblia no município de Sinop (MT).

Será a primeira vez que a Ouvidoria do Estado estará envolvida no mutirão como integrante da Rede Nacional de Ouvidorias.

Em um mesmo estande, estarão reunidas as ouvidorias da União, do Estado e do município, como resultado da parceria firmada entre o Sesi, a Rede Globo e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), o qual coordena a Rede Nacional de Ouvidorias.

O superintendente de Ouvidoria da CGE-MT, Christian Pizzatto de Moura, explica que o cidadão que for ao local do mutirão para usufruir dos serviços oferecidos poderá também registrar reclamações, denúncias, sugestões e pedidos de acesso a informações e serviços de competência das três esferas de Governo.

Também haverá distribuição de materiais informativos sobre o funcionamento e os canais de contato das respectivas ouvidorias.

“A ideia é estimular a participação da população por meio do controle social e disseminar o conhecimento do direito ao acesso à informação”, salienta a coordenadora do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da CGU em Mato Grosso, Larissa de Souza Alvim.

A iniciativa será realizada simultaneamente em 28 cidades brasileiras e oferecerá mais de 100 serviços de saúde, cidadania, lazer e educação de forma gratuita.

Demandas

A Ouvidoria do Governo de Mato Grosso recebeu cerca de 8 mil participações sociais de 1º de janeiro a 24 de maio de 2017.

A maioria das demandas foram solicitações relacionadas ao andamento de processos e esclarecimentos de dúvidas sobre como acessar serviços públicos relacionados aos seguintes órgãos e entidades estaduais: Fazenda (Sefaz), Educação (Seduc), Detran, Saúde (SES), Gestão (Seges), Junta Comercial (Jucemat) e Meio Ambiente (Sema).

O superintendente de Ouvidoria da CGE-MT ressalta que a CGE defende a participação popular na gestão pública como instrumento de controle pela melhoria dos serviços prestados à sociedade. “Por isso, temos buscado cada vez mais orientar a Rede de Ouvidorias a atender a população de maneira clara, rápida e resolutiva”, salienta Christian.

Funcionamento

A Ouvidoria do Estado de Mato Grosso está organizada em rede, ou seja, as ouvidorias de cada órgão e entidade estão interligadas pelo mesmo sistema eletrônico (Fale Cidadão) para registro das manifestações da sociedade e seguem diretrizes comuns de atuação estabelecidas pela CGE, por meio da Ouvidoria Geral.

Está estruturada para receber críticas, sugestões ou denúncias acerca de qualquer área de competência do Poder Executivo Estadual pelos mesmos canais de contato.

São eles: discagem gratuita pelo 0800-647-1520, ligação local pelo número 162 e registro pelo endereço www.ouvidoria.mt.gov.br/falecidadao (redirecionamento está disponível em todos os sites dos órgãos estaduais).

As Ouvidorias das secretarias e entidades também realizam atendimento presencial, por postal e e-mail (específico e divulgado nos sites de cada pasta).