Polícias prendem ex-vereador com armas de fogos em Alto Boa Vista

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Um ex-vereador investigado por envolvimento com armas de fogo foi preso durante ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, no município de Alto Boa Vista, na manhã desta quinta-feira (25.05), para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

A.C.N., foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, conforme previsão legal no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

A ordem judicial de busca e apreensão foi decretada pela Justiça, após investigação da Polícia Civil da cidade resultando nas coletas de indícios e provas, envolvendo a existência de armas de fogo ilegais mantidas em poder do suspeito.

Com base no mandado judicial, os policiais civis com apoio de militares, realizaram buscas na casa de A.C.N., localizada no centro de Alto Boa Vista, e também na propriedade rural do mesmo.

Ao todo foram apreendidas duas espingardas de calibre 28, uma munição de festim, quatro munições calibre 22, sete munições calibre 38, vários recipientes contendo pólvora, além de equipamentos utilizados para recarregar munições.

Diante do flagrante, o ex-vereador foi conduzido à Delegacia de Polícia, interrogado e autuado por posse ilegal de arma de fogo e munições.