Caminhoneiro feito refém após roubo de carga é libertado pela Força Tática

O caminhoneiro R.L.N.B., 52 anos, foi libertado por policiais da Força Tática nesta quinta-feira (25.05), às 11h, após permanecer 12 horas como refém de bandidos que o assaltaram na noite de quarta-feira (24) em um posto de combustíveis, às margens da BR-364, em Rondonópolis.

A vítima conta que vinha de uma viagem de Nova Mutum (MT) onde carregou soja na carreta e levava a carga para o terminal ferroviário em Rondonópolis.

Como o descarregamento estava agendado para a 00h, ele resolveu parar em um posto de combustível para jantar por volta das 19h30.

Ele ficou no local até as 22h30 e quando voltou para o caminhão e foi surpreendido.

“Fui abordado por duas pessoas que anunciaram o assalto. Mandaram eu ficar na cama, me amarraram e cobriram o rosto. Também perguntaram se a carreta tinha rastreador, eles andaram uns 50 km comigo dentro e depois tinha um carro esperando. Sou caminhoneiro há 22 anos e nunca passei por isso”.

Em seguida, caminheiro foi levado para uma casa no Jardim Europa.

Além disso roubaram os R$ 200 que o caminhoneiro levava para despesas pessoais.

Um suspeito identificado como M. foi preso em Santa Rita do Araguaia (GO) com um cavalo mecânico, e disse onde o caminhoneiro era mantido refém.

A carreta estava em um galpão no município de Mineiros (GO).

A empresa dona da carreta foi acionada pela polícia.

Policiais da Força Tática fizeram varredura na região e conseguiram localizar a casa onde estava a vítima trancada em um cômodo.

Eles pularam o muro e renderam o suspeito U.M.P., de 22 anos.

Na casa ainda foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições.

Dentro de um veículo foram encontradas mais munições.

O suspeito confessou aos policiais de que receberia R$ 5 mil pelo assalto, e é um dos 77 presos em flagrante em Mato Grosso durante a operação Bairro Seguro.