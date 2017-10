Currículo multicultural é tema de palestra para pedagógicos

EDUCAÇÃO INFANTIL

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), recebeu a visita da equipe do projeto Brincadiquê?, nesta quinta-feira (25.05), liderada pelo educador de artes Leandro Medina, o qual promoveu um debate, com os profissionais de educação da rede, acerca do currículo multicultural, tema da palestra.

Para o coordenador de Organização Curricular, Paulo Santos, é de suma importância a escola compreender que existe uma relação direta entre o processo de aprender e o brincar.

“A partir do momento em que ela entende que a brincadeira é a ferramenta motivacional das crianças, ela passa a ser um local onde há o prazer de aprender”, afirmou.

O projeto está em sua terceira edição e retorna ao município para discutir e construir uma educação de qualidade junto dos coordenadores pedagógicos e dos diretores das unidades escolares, com o objetivo de fortalecer o trabalho com a cultura cuiabana, presente nos projetos Cuiabania e Enkantus.

O direito ao brincar está previsto no artigo 31 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, constante na Constituição Federal de 1988.

Portanto, para obter mudanças significativas no processo do aprender brincando é importante trabalhar sua inserção nas escolas, junto com os pedagogos, uma vez que isso colabora na formação integral das crianças.

“Não adianta falar de brincadeira sem saber brincar. O corpo também tem que experimentar e não só a cabeça”, explicou Medina sobre a dinâmica utilizada para sensibilizar os pedagogos acerca da importância e os efeitos positivos do brincar dentro das atividades curriculares nas escolas.

Além de Cuiabá, o projeto Brincadiquê? também está implantado em mais 11 municípios de cinco estados brasileiros, sempre com a proposta de valorizar o brincar nas atividades escolares.

Para este ano, o projeto pretende compartilhar as vivências transcorridas ao longo da caminhada, por meio de uma série de vídeos, gravada em três cidades brasileiras, dentre elas Cuiabá.

O lançamento da série está previsto para o início do próximo semestre.

A responsável técnica do projeto, Honislaine Aparecida Rubik, destacou a vinda da equipe.

“Coincidiu com a Semana Mundial do Brincar, fortalecendo o diálogo proposto. E com isso a gente reflete sobre o porquê é importante brincar. Quais são as possibilidades e de que forma podemos trabalhar juntos pra construir uma rede que defende esta ideia”, esclareceu.

Semana Mundial do Brincar

Idealizada em vários estados brasileiros, desde 2009, a comemoração semanal aconteceu em locais públicos e privados como, por exemplo, escolas, museus, ruas, praças, parques, entre outros.

A Semana Mundial do Brincar é uma iniciativa da Aliança da Infância, ligada ao Dia mundial do Brincar, comemorado em 28 de maio.

Com a proposta de sensibilização e mobilização de famílias, de educadores e de adultos de todas as idades vive um período especial com as crianças, neste ano, devido ao tema de “O Brincar que Encanta o Tempo”.

Trata-se de um convite ao brincar livre, que encanta o ritmo vital da infância e acompanha a sequencia da vida com imaginação, fantasia e experiências físicas e anímicas, por meio de atividades e brincadeiras com música, arte, teatro, dança, circo, leitura, contos de histórias, manifestações culturais tradicionais e outras ações livres.