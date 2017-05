Governo garante R$ 250 mil em emendas para projeto ortopédico

ROTARY CLUB

O secretário-chefe da Casa Civil, Jose Adolpho Vieira, representou o Governo do Estado na Conferência Distrital do Rotary Clube de Mato Grosso.

O evento, que reuniu todos os Rotarys do Estado, ocorreu em Tangará da Serra na noite desta quinta-feira (25).

Na oportunidade, o secretário anunciou a liberação de R$ 250 mil em emendas parlamentares, que serão aplicadas no projeto Banco Ortopédicos, o qual é promovido pela entidade.

As emendas foram destinadas pelos deputados Wancley Carvalho e Leonardo Albuquerque.

O recurso será utilizado para aquisição de mil cadeiras de rodas e cadeiras de banhos, bem como muletas, andadores e bengalas.

Os equipamentos atenderão a 25 municípios da região Oeste do Estado.

“O Governo do Estado sempre será parceiro do Rotary nessas ações humanitárias, que visam proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Esta é a segunda grande parceria que fechamos com o Rotary, e tenho certeza que virão muitas outras”, frisou o secretário.

O governador eleito para o próximo biênio, Washington Barbosa, afirma que esta parceria com o Governo do Estado irá potencializar o projeto, e ajudar a entidade a atingir um maior número de pessoas.

“Com a liberação deste recurso vamos atingir cerca de quatro mil pessoas de forma direta e aproximadamente 14 mil indiretamente”, pontuou.

Esta é a segunda grande parceria entre o Executivo Estadual e o Rotary Clube do Distrito 440.

A primeira, garantiu o Edital das Academias da Terceira Idade pelo Rotary Club, Distrito 4440.

Ao todo, 52 municípios serão contemplados com 100 academias ao ar livre.

O investimento total das obras é de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 2,1 milhões por parte do Executivo Estadual e R$ 500 mil de contrapartida do Rotary.

Devido a esta iniciativa, o Ratary homenageou o secretário José Adolpho entregando-o o título de sócio-honorário da entidade.

“Reconhecemos o apoio do Governo do Estado e está foi uma forma de agradecer a Casa Civil pela parceria. O projeto das academias e ortopédico irão serviu de exemplo no Brasil, pois mostra que as demais sede podem buscar a apoio do governo de seu estado”, finalizou Washington.