É NESTA SEXTA-FEIRA

DA REDAÇÃO

Será realizado na noite desta sexta-feira (26), a partir das 18h30, uma palestra com Marcelo Vitorino, especialista em Marketing Político Digital, no auditório da OAB/MT, localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Abaixo, veja o mapa do local.

Marcelo também é professor do Núcleo de Inovação da Escola Superior de Propaganda e Marketing e dá Pós-Graduação de Marketing Digital pelo IESB.