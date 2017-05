Sema integra discussões nacionais sobre meio ambiente voltado à infraestrutura

MODERNIZAÇÃO

DA REDAÇÃO

A equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) participou nesta semana, em São Paulo, do 6º Seminário de Licenciamento e Gestão Socioambiental em Projetos de Infraestrutura (Ecoinfra).

Conforme a secretária adjunta de Licenciamento Ambiental, Mauren Lazzaretti, o evento reuniu profissionais de diversas áreas com a proposta de compartilhar experiências, conhecer atualização de legislação ambiental e debater as melhores práticas ambientais em empreendimentos como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e também dos setores de energia, saneamento e mineração.

A participação possibilitou o conhecimento das experiências positivas e negativas já experimentadas no Brasil, contribuindo assim para as definições dos padrões que serão aplicados no licenciamento ambiental de Mato Grosso.

“Está sendo gratificante confirmar que as nossas ações voltadas à gestão por resultados são vistas como primordiais para fortalecer o licenciamento ambiental em todo o país”, avaliou Mauren.

Para a superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços, Lilian Ferreira o projeto de licenciamento ambiental digital, que está em fase de desenvolvimento nos setores de recursos hídricos e empreendimentos de Mato Grosso, é um dos anseios do setor público e privado e foi um dos assuntos em destaque no evento.

“Saio daqui feliz com o aprendizado adquirido e muito satisfeita em saber que a Sema segue a proposta nacional, que é um licenciamento com mecanismos digitais, mais ágil, seguro e eficiente”.

O Ecoinfra foi realizado na quarta e quinta-feira (24 e 25.05).

Durante o evento foram debatidas as propostas de atualização da legislação ambiental, as perspectivas para o processo de licenciamento ambiental, a gestão dos aspectos socioambientais, o monitoramento de condicionantes, a relação com os stakeholders, gestão fundiária, entre outros assuntos.

Sobre o Ecoinfra

O Ecoinfra acontece há seis anos e se firmou como o principal ponto de discussão, relacionamento e atualização para profissionais envolvidos com questões ambientais em grandes obras.

É frequente no seminário a presença de presidentes de órgãos ambientais, secretários de estado e diretores de grandes construtoras e consórcios.