Bope encerra buscas por assaltantes de banco

CASO SCHEIFFER

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar realizou a retirada das equipes que se encontram na extensão da MT-322, no distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo, e na região de Matupá, que atuavam na procura dos suspeitos procurados por pertencerem a uma quadrilha de assaltantes de banco.

As investigações serão reforçadas por meio da Diretoria de Inteligência e Comandos Regionais da região.

As investigações seguem baseadas nos rastros deixados pelos criminosos desde o início da operação e no depoimento dos três suspeitos presos.

Durante uma barreira policial em União do Norte no dia 12 de maio, para abordar possíveis suspeitos, integrantes da quadrilha divididos em dois carros, atiraram contra uma viatura policial e saíram em fuga.

Policiais conseguiram prender no dia seguinte, em uma casa na zona rural de Matupá, três dos suspeitos, sendo que o quarto enfrentou a PM e morreu.

No mesmo dia, porém à noite, um novo confronto aconteceu na mata local, quando o tenente do Bope Carlos Scheiffer foi atingido por um disparo e morreu.

Outros dois suspeitos que estavam foragidos também foram mortos em confronto, sendo que um deles morreu ao romper uma barreira e chegar ao município de Campinorte, em Goiás, e enfrentar a Polícia Militar do estado vizinho.

O tenente coronel Eduardo Luiz Silva, que comanda a operação no local, explica que está sendo feita a desmobilização das barreiras e dos homens, por não terem sido encontradas mais pistas que os suspeitos se encontrariam naquela região.

“Estamos desmontando as barreiras e fazendo a retirada das equipes do terreno. Até o momento não temos novas pistas de que estes criminosos permanecem na região. Vamos intensificar as investigações com nossa equipe de inteligência”, revelou.

A Polícia Militar disponibilizou cerca de 140 homens para a operação que teve início no dia 13 de maio.

Os militares cercaram a área de mata onde estavam os criminosos.

Militares de várias unidades estavam no local, entre eles a Força Tática de nove comandos regionais, Forças Especializadas do Grupo Especial de Fronteira, equipes da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) e 50 homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope).