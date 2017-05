SOB NOVA DIREÇÃO

DA REDAÇÃO

Vários deputados estaduais da base do Governo estão satisfeitos com o novo secretário da Casa Civil do Estado, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, de 43 anos.

Os parlamentares vêm elogiando o novo gestor, que sempre tem agenda aberta aos deputados e atendido, na medida do possível, os pedidos.

Vieira entrou no lugar de Paulo Taques, que deixou a pasta no dia 11 de maio para cuidar da defesa do governador Pedro Taques (PSDB) no caso das suspeitas de escutas clandestinas.